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ЦСКА 1948 с три тежки сблъсъка за 7 дни

  • 6 авг 2026 | 15:20
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ЦСКА 1948 с три тежки сблъсъка за 7 дни

ЦСКА 1948 ще трябва да изиграе три тежки мача в рамките на 7 дни, е видно от програмата на “червените” през тази и другата седмица. Вчера те направиха 1:1 като гост на гръцкия гранд Панатинайкос в първи двубой от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите.

В събота им предстои нов тежък сблъсък, но в efbet Лига. Тогава ЦСКА 1948 ще се изправи срещу Локомотив (София) в “Надежда”. Само три дни по-късно ще излязат в среща реванш срещу ПАО на националния стадион “Васил Левски”.

Най-вероятната причина да не играя на следващия ден (сряда), е че тогава Макаби (Тел Авив) ще има официална тренировка на същото съоръжение преди двубоя на израелците срещу ЦСКА.

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