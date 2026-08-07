Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Чавдар (Троян)
  3. Еуфория в Троян! Обединиха футболните клубове, Мартин Кушев повежда новия ФК Чавдар

Еуфория в Троян! Обединиха футболните клубове, Мартин Кушев повежда новия ФК Чавдар

  • 7 авг 2026 | 10:41
  • 4203
  • 11
Еуфория в Троян! Обединиха футболните клубове, Мартин Кушев повежда новия ФК Чавдар

Футболът в Троян вече е единен. Този ход стана реалност със сливането на досегашните местни футболни клубове Чавдар и Троян 2025. Новият обединен ФК ще носи името Чавдар.

За негов председател е избран бившият футболист  Мартин Кушев. Той е роден в Троян през 1973 година. В периода 1991-2011 година е играл за Янтра (Габрово), Локомотив (Дряново), Спартак (Варна), Славия (София), ФК Саарбрюкен (Германия), Левски (София), Шинник (Ярославъл, Русия), Литекс (Ловеч), Амкар (Перм, Русия). Дебютира за националния отбор на България на 12 септември 2007 г. при победата с 3:0 над Люксембург. От 20 юни 2011 г. до 29 ноември 2012 г. е старши треньор на Славия (София). Пом.треньор е на „белите“ в периода 2020–2023 г.

В Управителния съвет на ФК Чавдар влиза и Преслав Кулеков. Двамата с Кушев ще регулират дейността в детско-юношеската школа.

Пламен Петков, досегашен президент на ФК Троян ще осигурява финансовата издръжка на мъжкия отбор на ФК Чавдар. До края на настоящия месец ще бъдат приети още нови членове на Управителния съвет на клуба. От тях ще се очаква да осигурят допълнителни финансови инвестиции за клуба. За негов спортно-технически директор е избран Андрей Андреев.

Мъжкият отбор на Чавдар ще води треньорския тандем Ивайло Ивановски и Владислав Трифонов. Вероника Тодорова – зам. кмет на Община Троян се ангажира с осигуряването на помощ за подобряване на спортната база.

Снимки: ФК Чавдар Троян - фейсбук и troyanexpress.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Звезда на ЦСКА 1948 проговори български: Няма пари

Звезда на ЦСКА 1948 проговори български: Няма пари

  • 7 авг 2026 | 16:19
  • 17875
  • 12
Вратар си тръгна от Добруджа заради неизплатени заплати

Вратар си тръгна от Добруджа заради неизплатени заплати

  • 7 авг 2026 | 16:15
  • 3360
  • 3
Пирин вади юношите, за да се върне към корените си

Пирин вади юношите, за да се върне към корените си

  • 7 авг 2026 | 16:15
  • 1591
  • 6
Мамаду Диало: Искаме да надградим второто място от миналия сезон, вярвам, че ще победим Панатинайкос

Мамаду Диало: Искаме да надградим второто място от миналия сезон, вярвам, че ще победим Панатинайкос

  • 7 авг 2026 | 15:28
  • 646
  • 1
Поставят барелеф на Ферарио Спасов в Ловеч

Поставят барелеф на Ферарио Спасов в Ловеч

  • 7 авг 2026 | 15:08
  • 3138
  • 5
Спартак (Варна) се раздели с колумбийски защитник

Спартак (Варна) се раздели с колумбийски защитник

  • 7 авг 2026 | 14:56
  • 1480
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

  • 7 авг 2026 | 21:14
  • 28386
  • 53
Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

  • 7 авг 2026 | 18:06
  • 19166
  • 115
Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

  • 7 авг 2026 | 20:40
  • 8123
  • 13
Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

  • 7 авг 2026 | 18:31
  • 9032
  • 15
Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

  • 7 авг 2026 | 10:57
  • 28260
  • 279
Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 8291
  • 10