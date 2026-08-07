Еуфория в Троян! Обединиха футболните клубове, Мартин Кушев повежда новия ФК Чавдар

Футболът в Троян вече е единен. Този ход стана реалност със сливането на досегашните местни футболни клубове Чавдар и Троян 2025. Новият обединен ФК ще носи името Чавдар.

За негов председател е избран бившият футболист Мартин Кушев. Той е роден в Троян през 1973 година. В периода 1991-2011 година е играл за Янтра (Габрово), Локомотив (Дряново), Спартак (Варна), Славия (София), ФК Саарбрюкен (Германия), Левски (София), Шинник (Ярославъл, Русия), Литекс (Ловеч), Амкар (Перм, Русия). Дебютира за националния отбор на България на 12 септември 2007 г. при победата с 3:0 над Люксембург. От 20 юни 2011 г. до 29 ноември 2012 г. е старши треньор на Славия (София). Пом.треньор е на „белите“ в периода 2020–2023 г.

В Управителния съвет на ФК Чавдар влиза и Преслав Кулеков. Двамата с Кушев ще регулират дейността в детско-юношеската школа.

Пламен Петков, досегашен президент на ФК Троян ще осигурява финансовата издръжка на мъжкия отбор на ФК Чавдар. До края на настоящия месец ще бъдат приети още нови членове на Управителния съвет на клуба. От тях ще се очаква да осигурят допълнителни финансови инвестиции за клуба. За негов спортно-технически директор е избран Андрей Андреев.

Мъжкият отбор на Чавдар ще води треньорския тандем Ивайло Ивановски и Владислав Трифонов. Вероника Тодорова – зам. кмет на Община Троян се ангажира с осигуряването на помощ за подобряване на спортната база.

Снимки: ФК Чавдар Троян - фейсбук и troyanexpress.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google