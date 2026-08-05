Илиев: Гласуваха ми доверие и го оправдах, имахме много ситуации

Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев изигра силен двубой срещу Панатинайкос при равенството (1:1) в първи мач от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите между двата отбора.

“Гласуваха ми доверие и го оправдах. С изключение на първите 15 минути, когато имаше домакински натиск, нещата ни се получиха срещу този отбор с големи фенове. След това имахме много ситуации, но не успяхме да ги вкараме.

Излязох, защото ми се схвана крака. Реших да влезе свеж човек. Хубавото е, че имаме ситуации и другия път се надявам да ги реализираме", пожела си Илиев.

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