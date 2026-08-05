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Алвеша: Показахме, че сме силен отбор

  • 5 авг 2026 | 23:40
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Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров остана доволен от представянето на своите футболисти, които направиха 1:1 срещу Панатинайкос в първия двубой между двата отбора от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Брилянтен ЦСКА 1948 изпусна “звездния" Панатинайкос, гредата и бивш вратар на Барса спасиха гърците
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"Изиграхме много силен мач. Голямо раздаване от целия отбор. Те държаха повече топката, но ние  имахме по-чистите положения, ударихме и греда. Показахме, че сме силен отбор. Това нищо не значи. Искаме да качим още повече нивото, за да може да ги отстраним.

В началото ни натиснаха, вкараха гол и си помислиха, че мачът е свършил. Заиграхме много по-уверено. Направихме добри преходи и само голът липсваше. Единствената слабост е, че изпускаме много ситуации. Имахме поне 4-5 възможности, които бяха реални. Дано не ни натежат тези пропуски след края на втория мач", заяви Алвеша.

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