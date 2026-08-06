Георги Русев: Няма значение кой е фаворит, трябва да се гордеем

Крилото на ЦСКА 1948 Георги Русев сподели мнението си след равенството с Панатинайкос (1:1) в първия двубой между двата тима от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Родният национал отбеляза попадението за "червените", които си тръгват с добър резултат от Гърция преди задаващия се реванш в София.

"Добра атака от наша страна. Топката ми дойде на удобна позиция и се радвам, че успях да вкарам. Имах още една чиста ситуация и дано не съжаляваме. Направихме добър мач, въпреки че в по-голямата част Панатинайкос доминираше.

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Създадохме доста чисти ситуации пред тяхната врата и можеше да отбележим повече от един гол. Не мисля, че има значение кой е фаворит. Те са класен отбор с трансфери за милиони. Днес показахме едно стойностно лице. Трябва да се гордеем с него. Рядко се получават такива мачове за българските отбори.

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Искам да поздравя Левски за невероятното им представяне от началото на кампанията в Шампионска лига. Надявам се да успеят да се класират на най-високата сцена. Това е плюс за българския футбол Колкото повече отбори имаме в евротурнирите, толкова по-добре. Пожелавам успех и на другия евроучастник утре", каза Русев, визирайки отбора на ЦСКА, на който утре му предстои двубой с Макаби (Тел Авив) в квалификациите за Лига Европа.

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