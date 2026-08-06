Русев: Имаме амбиции да влезем в основната фаза

Крилото на ЦСКА 1948 Георги Русев бе доволен от постигнатото равенство при гостуването на Панатинайкос в Лигата на конференциите. Националът е на мнение, че тимът има амбиции да стигне възможно най-напред в турнира и ако може да влезе в основната фаза.

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"Имахме шансове да отбележим още голове. Позитивен резултат и сега трябва да се представим добре във втория мач и да се класираме напред. Надявам се и през втория мач да покажем добра физическа подготовка. Имахме нужда да се отпуснем и да покажем повече самочувствие. Ние имаме амбиции да постигнем нещо добро и да влезем в основната фаза. Няма леки съперници и се надявам тази година да е успешна за всичките ни участници", каза Русев.

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