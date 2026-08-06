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  3. Алвеша: Панатинайкос остава фаворит

Алвеша: Панатинайкос остава фаворит

  • 6 авг 2026 | 10:56
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Наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров бе доволен от играта на тима му при равенството 1:1 срещу Панатинайкос в първи мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Все пак специалистът смята, че гърците остават фаворит в двубоя.

Брилянтен ЦСКА 1948 изпусна “звездния" Панатинайкос, гредата и бивш вратар на Барса спасиха гърците
Брилянтен ЦСКА 1948 изпусна “звездния" Панатинайкос, гредата и бивш вратар на Барса спасиха гърците

"Не съм доволен от резултата, защото имахме шанс да победим. Като игра съм много доволен във всеки аспект. Създадохме 3-4 добри ситуации и само головете липсваха. Чисто физически стояхме добре. Ще видим в какво състояние ще са играчите и ще преценим с кои ще играем за шампионата. Панатинайкос остават фаворити и ние трябва да повторим играта и дори да играем по-силно, за да имаме шансове", каза Александров.

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