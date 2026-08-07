Петър Маринов е №1 за ЦСКА 1948 в Европа

Петър Маринов оглави вечната ранглиста на ЦСКА 1948 по мачове в Европа. Вратарят записа седмо участие в Атина. Той изпревари Талис, Радослав Кирилов, Реян Даскалов и Бирсент Карагарен. Четиримата имат по 6 срещи в евротурнирите.

Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

Равенството е трето поредно за ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите, след като предишните два двубоя със Спартак (Търнава) завършиха 0:0. "Червените" останаха без победа и след петото си гостуване в Европа. Досега балансът на чужд терен включва 3 равенства и 2 загуби при голова разлика 4-9.

Русев: Имаме амбиции да влезем в основната фаза

Георги Русев вкара първия си гол за ЦСКА 1948 в евротурнирите. Тимът вече има 7 попадения в международните мачове, а няма играч, който да е се е разписал повече от веднъж.

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