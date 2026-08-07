Рома и Пелегрини постигнаха споразумение за нов договор

Множество италиански медии съобщават, че Рома и бившият капитан на тима Лоренцо Пелегрини са постигнали съгласие за удължаване на договора му, което ще задържи 28-годишния футболист в клуба до края на сезон 2026-27.

Според информации от журналисти като Джанлука Ди Марцио, Фабрицио Романо и други, е постигнато устно споразумение, или „принципна договорка“, с Пелегрини за едногодишно удължаване на контракта му до края на сезон 2026-27.

Технически, Пелегрини беше свободен агент, след като предишният му договор с „джалоросите“ изтече на 30 юни.

Италианският национал, който има 36 мача за страната си, е прекарал по-голямата част от кариерата си в Рома, присъединявайки се към юношеските формации на клуба още като ученик през 2007 г. Той имаше двугодишен престой в Сасуоло между 2015 г. и 2017 г., но „джалоросите“ решиха да активират клаузата си за обратно откупуване през лятото на 2017 г. и оттогава Пелегрини е неизменна част от състава на „Стадио Олимпико“.

Той е натрупал общо 349 официални мача за „джалоросите“, в които е отбелязал 62 гола.

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Снимки: Gettyimages