Новите попълнения донесоха първа победа на Рома в контролите

Рома най-сетне записа победа в предсезонната си подготовка, след като се наложи с 4:1 над Нюпорт Каунти. Сред голмайсторите за „вълците“ се наредиха и новите попълнения Сантиаго Кастро и Константинос Кулиеракис.

Треньорът Джан Пиеро Гасперини се надяваше на по-добро представяне след няколко слаби резултата в контролите, включително пропилян аванс от 3:0 за равенството с Кан и загуба с 1:4 от Кардиф Сити. Напрежението върху отбора беше допълнително увеличено от присъствието на собственика на клуба Райън Фридкин, който пристигна специално за мача и го изгледа от трибуните.

Новото попълнение Кулиеракис беше хвърлен директно в титулярния състав за своя дебют, докато Марио Ермосо изненадващо зае позиция в халфовата линия, за да запълни празнините в състава.

Домакините започнаха агресивно и още в началото Бигинс опита прехвърлящ удар, който облиза напречната греда на вратата, пазена от Миле Свилар. Малко след това Дойдж тества вратаря след разбъркване в наказателното поле.

Резултатът беше открит в 38-ата минута. Браян Кристанте отне топката в средата на терена и подаде към Сантиаго Кастро по левия фланг. Аржентинецът върна топката, Кристанте я пропусна технично и позволи на Ермосо да я засече от движение от около 11 метра за 1:0.

Веднага след подновяването на играта Свилар трябваше да прави по-трудно спасяване след удар на Бигинс, а Кастро не успя да засече гениално копващо подаване на Пауло Дибала. В 54-ата минута Ермосо беше спънат в наказателното поле и Кастро се нагърби с изпълнението на дузпата, удвоявайки преднината на Рома.

Третият гол беше чудесен начин за Кулиеракис да отбележи дебюта си. След добре заучено късо изпълнение на корнер, Дибала центрира и гръцкият защитник засече с глава от близко разстояние. В 65-ата минута на терена избухна напрежение, след като Камерън Еванс грубо фаулира Дибала при контраатака. Действието му вбеси съотборниците на аржентинеца, имайки предвид, че това все пак беше лятна контрола. Дибала отговори с раздразнение малко по-късно, като двамата продължиха да спорят и без топка.

Матиас Соуле се появи от резервната скамейка и също се разписа. Той отбеляза с прецизен удар с левия крак, който заобиколи вратаря и влезе в далечния долен ъгъл. Въпреки това отборът на Гасперини отново не успя да запази суха мрежа. В края на мача Кайл Камерън засече с глава центриране от пряк свободен удар и топката се озова във вратата зад далечната греда.

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