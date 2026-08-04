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Рома загуби надежди за талант на Фейенорд, насочва се към аржентинец от Атлетико

  • 4 авг 2026 | 18:16
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Рома загуби надежди за талант на Фейенорд, насочва се към аржентинец от Атлетико

В Рома са загубили надежди, че ще успеят да привлекат десния бек на Фейенорд Дживайро Рийд, съобщава Джанлука Ди Марцио.

“Вълците” са изпратили втора оферта за 20-годишния талант на стойност 25+3 млн. евро, очаквайки отговора на нидерланския гранд. На “Олимпико” не разчитат на положителен отговор, но въпреки това агентите на играча ще се опитат да понижат исканията на Фейенорд.

Междувременно, “джалоросите” вече са се преориентирали към друг играч на тази позиция. Става въпрос за Науел Молина от Атлетико Мадрид, като според Ди Марцио и Матео Морето те вече са отправили предложение на обща стойност 17 млн. евро. Аржентинският национал е представлявал интерес за наставника Джан Пиеро Гасперини още докато е бил треньор на Аталанта. Така че в Рома са готови да го привлекат в състава си, ако наистина не сполучат в преговорите за Рийд. От “Марка” обаче пишат, че офертата на римляните не удовлетворява нито “рохибланкос”, нито 28-годишния играч.

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Снимки: Gettyimages

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