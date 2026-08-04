Рома загуби надежди за талант на Фейенорд, насочва се към аржентинец от Атлетико

В Рома са загубили надежди, че ще успеят да привлекат десния бек на Фейенорд Дживайро Рийд, съобщава Джанлука Ди Марцио.

“Вълците” са изпратили втора оферта за 20-годишния талант на стойност 25+3 млн. евро, очаквайки отговора на нидерланския гранд. На “Олимпико” не разчитат на положителен отговор, но въпреки това агентите на играча ще се опитат да понижат исканията на Фейенорд.

Roma do not seem prepared to push their offer for Givairo Read above €25m plus €3m add-ons to Feyenoord, so could turn to Nahuel Molina or Ivan Fresneda instead.#ASRoma #Feyenoord #NFFC #AtleticoMadrid #SportingCP #SerieA #Calcio pic.twitter.com/IOa5LNewaN — Football Italia (@footballitalia) August 4, 2026

Междувременно, “джалоросите” вече са се преориентирали към друг играч на тази позиция. Става въпрос за Науел Молина от Атлетико Мадрид, като според Ди Марцио и Матео Морето те вече са отправили предложение на обща стойност 17 млн. евро. Аржентинският национал е представлявал интерес за наставника Джан Пиеро Гасперини още докато е бил треньор на Аталанта. Така че в Рома са готови да го привлекат в състава си, ако наистина не сполучат в преговорите за Рийд. От “Марка” обаче пишат, че офертата на римляните не удовлетворява нито “рохибланкос”, нито 28-годишния играч.

🚨🇦🇷 BREAKING: Roma's offer has FAILED to satisfy both Atlético Madrid and Nahuel Molina.



There is NO urgency for Atleti to sell Molina, who has consistently enjoyed Diego Simeone’s trust.



As things stand, while both Atlético and Molina are open to listening to offers, neither… pic.twitter.com/IjDSCbijxY — Atletico Universe (@atletiuniverse) August 4, 2026

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Снимки: Gettyimages