Динамо (Киев) пречупи Карабах с ранен гол

Украинският Динамо (Киев) постигна минимален успех с 1:0 срещу азербайджанския Карабах в първи мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Поради сложната ситуация в Украйна, символичните домакини приеха своя съперник на стадион „Люблин Арена“ в полския град Люблин, а главен арбитър на срещата бе датчанинът Мортен Крог. Единственото и победно попадение за киевчани падна още в самото начало на двубоя, като негов автор стана младият нападател Матвей Пономаренко (10').

Двубоят започна по отличен начин за украинския гранд, който наложи ранен натиск и успя да открие резултата в 10-ата минута. Тогава Матвей Пономаренко се оказа на стрелкова позиция и преодоля вратаря на гостите Кохальски за 1:0, отбелязвайки първия си гол за сезона.

До края на полувремето Карабах опита да изравни, но защитата пред киевския страж Суркис действаше организирано.

През втората част темпото се запази високо, но и нерви не липсваха.Така в 91-вата минута полузащитникът на гостите Чебраил Макрецкис извърши изключително грубо влизане, за което реферът Мортен Крог не се поколеба и му показа директен червен картон, оставяйки Карабах с човек по-малко.

Минималният аванс дава леко предимство на Динамо (Киев) преди тежкото гостуване на реванша в Азербайджан. Решаващият втори двубой ще се изиграе на 13 август 2026 г. на стадион „Тофик Бахрамов“ в Баку, където Карабах ще търси обрат пред собствена публика.

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