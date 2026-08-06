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  3. Мач в Лига Европа спря за час заради наводнен терен

Мач в Лига Европа спря за час заради наводнен терен

  • 6 авг 2026 | 22:28
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Мач в Лига Европа спря за час заради наводнен терен

Първият мач между РБ Залцбург и Пафос от третия квалификационен кръг на Лига Европа бе прекъснат още в началото заради проливен дъжд. След около четвърт час игра или по-точно в 16-ата минута от двубоя главният съдия Силвестчак от Полша прецени, че наводненият терен на “Ред Бул Арена” не позволява нормално провеждане на срещата, която бе спряна при резултат 0:0.

В крайна сметка бе решено да се изчака и срещата бе подновена малко след 22:15 часа българско време, като официалният старт бе в 20:00 часа. Така с добавеното време на двете полувреме двубоят най-вероятно ще приключи около полунощ в България и около 23:00 часа местно австрийско време.

Много голове и любопитни резултати в Лига Европа
Много голове и любопитни резултати в Лига Европа
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