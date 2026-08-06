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  3. ПСЖ изпусна Диоманде, но също се похвали с нов за 50 млн. евро

ПСЖ изпусна Диоманде, но също се похвали с нов за 50 млн. евро

  • 6 авг 2026 | 20:16
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ПСЖ изпусна Диоманде, но също се похвали с нов за 50 млн. евро

Европейският шампион Пари Сен Жермен финализира трансфера на Манес Аклиуш от Монако. Офанзивният играч идва срещу 50 млн. евро и е вторият нов в клуба след вратаря Алесандро Лонгони. Контрактът му е за пет сезона.

По принцип парижани искаха Ян Диоманде, който обаче премина в Реал Мадрид срещу най-малко 125 млн. евро.

24-годишният Аклиуш е юноша на Монако и досега в професионалната си кариера беше играл само за отбора от Княжеството. Той е и национал на Франция и беше част от тима за изминалия Мондиал.

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