ПСЖ изпусна Диоманде, но също се похвали с нов за 50 млн. евро

Европейският шампион Пари Сен Жермен финализира трансфера на Манес Аклиуш от Монако. Офанзивният играч идва срещу 50 млн. евро и е вторият нов в клуба след вратаря Алесандро Лонгони. Контрактът му е за пет сезона.

Notre nouveau numéro 11 ! 🆕❤️💙 pic.twitter.com/LNpRqhl7mr — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 6, 2026

По принцип парижани искаха Ян Диоманде, който обаче премина в Реал Мадрид срещу най-малко 125 млн. евро.

24-годишният Аклиуш е юноша на Монако и досега в професионалната си кариера беше играл само за отбора от Княжеството. Той е и национал на Франция и беше част от тима за изминалия Мондиал.

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