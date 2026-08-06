Лех се спаси от нова европейска издънка

Лех (Познан) се нуждаеше от късен гол, за да вземе преднина срещу Клаксвик от Фарьорските острови в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Попадението за полския шампион отбеляза резервата Яник Агнеро в 81-вата минута.

Само преди седмица Лех изживя истински кошмар. След успех с 4:1 като гост на Орхус, тимът изгуби аванса си на собствен терен и отпадна след изпълнение на дузпи от пресявките в Шампионската лига. Днешното представяне също не беше блестящо, но финалният щурм донесе изстраданата победа.

Преди почивката Лех не създаде много опасности пред противниковата врата. Малкото добри положения бяха спасени от датския страж на Клаксвик Марк Йенсен. Веднъж и гредата помогна на гостите след коварно центриране на Алахяр Саядманеш.

През второто полувреме Лех усили натиска си, но в 68-ата минута гостите от Фарьорските острови също уцелиха греда. Развръзката настъпи в 81-вата минута, когато Микаел Ишак изведе Агнеро зад защитата, той напредна и с хладнокръвен изстрел вкара единствения гол в срещата.

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