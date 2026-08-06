Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лех (Познан)
  3. Лех се спаси от нова европейска издънка

Лех се спаси от нова европейска издънка

  • 6 авг 2026 | 22:23
  • 1517
  • 0
Лех се спаси от нова европейска издънка

Лех (Познан) се нуждаеше от късен гол, за да вземе преднина срещу Клаксвик от Фарьорските острови в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Попадението за полския шампион отбеляза резервата Яник Агнеро в 81-вата минута.

Само преди седмица Лех изживя истински кошмар. След успех с 4:1 като гост на Орхус, тимът изгуби аванса си на собствен терен и отпадна след изпълнение на дузпи от пресявките в Шампионската лига. Днешното представяне също не беше блестящо, но финалният щурм донесе изстраданата победа.

Преди почивката Лех не създаде много опасности пред противниковата врата. Малкото добри положения бяха спасени от датския страж на Клаксвик Марк Йенсен. Веднъж и гредата помогна на гостите след коварно центриране на Алахяр Саядманеш.

През второто полувреме Лех усили натиска си, но в 68-ата минута гостите от Фарьорските острови също уцелиха греда. Развръзката настъпи в 81-вата минута, когато Микаел Ишак изведе Агнеро зад защитата, той напредна и с хладнокръвен изстрел вкара единствения гол в срещата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 8124
  • 9
Ван Бомел: Чест е да водя Белгия, изобщо не съм мислил да чакам за поста в Нидерландия

Ван Бомел: Чест е да водя Белгия, изобщо не съм мислил да чакам за поста в Нидерландия

  • 7 авг 2026 | 16:30
  • 1118
  • 0
Феран Торес с голям жест към Валенсия

Феран Торес с голям жест към Валенсия

  • 7 авг 2026 | 16:28
  • 3838
  • 2
Корейската футболна федерация плащала за сексуални забавления на съдии

Корейската футболна федерация плащала за сексуални забавления на съдии

  • 7 авг 2026 | 16:18
  • 1633
  • 0
Арсенал и Манчестър Юнайтед са готови да влязат в битка за големия талант на Интер

Арсенал и Манчестър Юнайтед са готови да влязат в битка за големия талант на Интер

  • 7 авг 2026 | 15:37
  • 7259
  • 0
Бремер: Не съм искал от Ювентус да ме продаде

Бремер: Не съм искал от Ювентус да ме продаде

  • 7 авг 2026 | 15:18
  • 1576
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

  • 7 авг 2026 | 21:14
  • 22381
  • 53
Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

  • 7 авг 2026 | 18:06
  • 18397
  • 112
Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

  • 7 авг 2026 | 20:40
  • 7802
  • 12
Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

  • 7 авг 2026 | 18:31
  • 8641
  • 15
Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

  • 7 авг 2026 | 10:57
  • 28073
  • 279
Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 8124
  • 9