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  3. С човек по-малко Бешикташ направи важна крачка към плейофите

С човек по-малко Бешикташ направи важна крачка към плейофите

  • 6 авг 2026 | 22:39
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С човек по-малко Бешикташ направи важна крачка към плейофите

Турският гранд Бешикташ взе аванс след успех с минималното 1:0 в първия мач от третия предварителен кръг срещу чешкия Храдец Кралове.

Срещата се изигра на стадион „Малсовичка Арена" в едноименния град, чието име носи и отборът, а единственото попадение падна в 80-ата минута, когато се разписа Семих Кълъчсой. С асистенция се отчете Уилфред Ндиди, който влезе на терена като резерва само четири минути по-рано.

Още четири минути по-рано пък в 72-рата минута Касум Уатара си бе изкарал втори жълт картон и остави гостите с човек по-малко, но южните ни съседи стигнаха до истински подвиг при числено изоставане.

Реваншът в Истанбул предстои точно след една седмица на 13 август (четвъртък) от 20:00 часа българско време. Турците ще влязат в него изключително свежи, тъй като те все още не са стартирали изявите си на домашна сцена. Чехите обаче ще имат ангажимент през уикенда срещу Баник Острава на 9 август (неделя).

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