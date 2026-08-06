Мощна победа в Литва доближи Хайдук до плейофа в Лигата на конференциите

Хърватският гранд Хайдук (Сплит) прекъсна шестгодишното си чакане за победа като гост в Европа, разгромявайки литовския Жалгирис с 5:2 в първи мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Двубоят се изигра на стадиона във Вилнюс под ръководството на нидерландския рефер Марк Нагтегаал, а гостите почти подпечатаа визата си за плейофа с този успех.

Мачът започна експлозивно за гостите, които поведоха още в 5-ата минута. Крилото Марин Шотичек нахлу в пеналта и беше съборен от капитана на домакините Юри Кендиш, а Микеле Шего реализира отсъдената дузпа за 0:1.

В 14-ата минута Хайдук пропусна златен шанс да удвои. Бързоногият Шотичек отново беше препънат в наказателното поле, но този път вратарят на Жалгирис Винцентас Шаркаукас усети намерението на Шего и спаси втората дузпа.

Домакините се възползваха от колебливо излизане на вратаря Тони Силич в 34-ата минута, когато Баленкий прати дълга топка към Никола Петкович, който я довкара в мрежата за 1:1.

Точно преди почивката, в 44-ата минута, Микеле Шего се реваншира за пропуска си, като изпълни перфектен свободен удар от над 20 метра и за втори път остави безпомощен литовския страж за 1:2.

В 56-ата минута Адрион Паязити увеличи преднината на сплитчани на 1:3. Той пое подаване от Шотичек, навлезе към центъра и със силен, прецизен изстрел от границата на наказателното поле опъна малката мрежа зад гредата.

Хайдук увеличи още преднината си в 73-ата минута чрез резервата Андело Шутало, който комбинира с испанеца Далисон де Алмейда, а той с отмерен удар покачи на 1:4.

Само две минути по-късно, в 75-ата минута, Рокас Пукщас сътвори красива самостоятелна акция, при която отне топката, преодоля противников бранител и заби пети гол за своя тим – 1:5.

Жалгирис върна едно попадение в 86-ата минута, когато юношата на Хайдук Марко Цапан изпълни майсторски пряк свободен удар с левия крак от сходна позиция като тази на Шего през първата част, фиксирайки крайното 2:5.

В добавеното време гол на Марин Шотичек за 2:6 беше отменен от VAR поради засада на Марко Ливая в началната фаза на атаката.

Все пак с аванс от три гола Хайдук си подсигури спокойствие преди реванша в Сплит след седмица на стадион „Полюд“. Победителят от двойката ще срещне в решителния плейоф за влизане в групите по-добрия от двойката Раков (Полша) и Хамарби (Швеция).

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