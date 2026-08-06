Борнемут се подсили с испански десен бек

Английският Борнемут финализира трансфера на десния защитник Хуанлу от Севиля на стойност 11,1 милиона паунда. С привличането му старши треньорът Марко Розе оформя състава си за дебютния сезон на клуба в европейските турнири.

Бившият младежки национал на Испания подписа петгодишен договор със „черешките“. Първоначалната трансферна сума е 9,4 милиона паунда, като тя може да нарасне с още 1,7 милиона под формата на бонуси. 22-годишният Хуанлу е третото ново попълнение на стадион „Виталити“ това лято след централния защитник Антонио Силва от Бенфика и нападателя Алваро Родригес от Елче.

Смята се, че с пристигането на Хуанлу, който има 109 мача за първия отбор на Севиля и спечели олимпийско злато с Испания в Париж през 2024 г., селекцията на Розе е завършена на 95% преди участието на тима в Лига Европа. Борнемут търсеше нов десен бек, след като преотстъпи Алекс Хименес на Фиорентина за целия сезон. 21-годишният Хименес беше наказан от клуба през май заради обвинения, свързани с негови публикации в социалните мрежи.

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