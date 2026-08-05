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Борнемут вкара 10 гола на Дженоа, "грифоните" обявиха мача за „съвместна тренировка“

  • 5 авг 2026 | 06:44
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Борнемут вкара 10 гола на Дженоа, "грифоните" обявиха мача за „съвместна тренировка“

Отборите на Дженоа и Борнемут изглежда имат коренно различни гледни точки за случилото се по време на предсезонната им проверка. „Грифоните“ завършиха своето кратко турне в Англия с гостуване на "черешките", което обаче породи сериозни спорове относно естеството на срещата.

Английският клуб определи събитието като предсезонна приятелска среща, спечелена с разгромното 10:1. За тима от Премиър лийг се отличиха бившият играч на Рома Джъстин Клуйверт с хеттрик, Алекс Скот и Енес Юнал с по два гола, а по едно попадение добавиха Даниел Джебисън, Дейвид Брукс и Майкъл Дакоста

От своя страна, Дженоа описа случилото се като „съвместна тренировка в тренировъчния център на Борнемут“, а не като официален приятелски мач. Италианският клуб уточни, че са се изиграли четири части по 30 минути, завършили съответно 1:0, 3:1, 3:0 и 3:0.

Информация за двубоя дори не се появи на официалния уебсайт на Дженоа, тъй като от клуба не го считат за истински мач. Единственият гол за италианците бе дело на Микаел Елертсон, а новото попълнение Марио Митай направи своя дебют в защита, като веднага предизвика дузпа с необмислено влизане.

Треньорът Даниеле Де Роси е използвал почти изцяло юноши в третата и четвъртата част на заниманието. Срещата се е провела при закрити врата в тренировъчния лагер на Борнемут, след като ден по-рано италианският тим е провел двойна тренировка в „Сейнт Джордж Парк“.

Отборът на Дженоа пристигна в Англия в събота, победи Лестър с 1:0 на „Кинг Пауър Стейдиъм“ с гол на Лоренцо Коломбо само няколко часа по-късно и сега се завръща в Лигурия.

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