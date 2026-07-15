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Борнемут договори капитана на Бенфика

  • 15 юли 2026 | 13:28
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Ръководството на Борнемут е постигнало пълна договорка с колегите си от Бенфика за бранителя Антонио Силва, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Английският клуб вече е договорил лични условия с 22-годишния португалец и остават медицинските прегледи на футблиста преди сделката да бъде официализирана. Въпреки това от "Луж" предпочитат да забавят малко трансфера, за да могат да използват бранителя поне в част от квалификационните кръгове в Лига Европа. Договорът на Силва с Бенфика е до лятото на 2027 година. През сезон 2025/2026 защитникът е изиграл 41 мача във всички турнири, в които има един гол и една асистенция. 

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Снимки: Gettyimages

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