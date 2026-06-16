Севиля привлече бранител от Лига 1

Испанският Севиля официално обяви привличането на централния бранител Аруна Санганте от френския Льо Авър. 24-годишният сенегалски защитник, който носеше капитанската лента за тима от северна Франция, пристига на "Рамон Санчес Писхуан" със свободен трансфер. За Санганте това ще бъде първи отбор извън Льо Авър в мъжкия футбол, но той вече има 147 участия и 7 гола за тима от Нормандия.

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Роденият в Дакар бранител все още не е направил дебюта си за националния отбор на Сенегал, но беше повикан в състава за два мача през 2024-та. Тогава обаче той не успя да играе заради физически проблем. Севиля завърши сезона в Ла Лига на 13-ото място, само на точка над зоната на изпадащите.

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Снимки: Gettyimages