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Севиля привлече бранител от Лига 1

  • 16 юни 2026 | 18:10
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Испанският Севиля официално обяви привличането на централния бранител Аруна Санганте от френския Льо Авър. 24-годишният сенегалски защитник, който носеше капитанската лента за тима от северна Франция, пристига на "Рамон Санчес Писхуан" със свободен трансфер. За Санганте това ще бъде първи отбор извън Льо Авър в мъжкия футбол, но той вече има 147 участия и 7 гола за тима от Нормандия.

Капитанът на Севиля Неманя Гудел напуска клуба
Капитанът на Севиля Неманя Гудел напуска клуба

Роденият в Дакар бранител все още не е направил дебюта си за националния отбор на Сенегал, но беше повикан в състава за два мача през 2024-та. Тогава обаче той не успя да играе заради физически проблем. Севиля завърши сезона в Ла Лига на 13-ото място, само на точка над зоната на изпадащите. 

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Снимки: Gettyimages

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