Борнемут купи португалски национал от Бенфика, представи го чрез видеоигра

От Борнемут официално обявиха привличането на защитника на Бенфика Антонио Силва. Трансферната сума по сделката е в размер на 25+5 млн. евро, а договорът на 22-годишния играч е за пет сезона.

“Черешките” представиха новия си централен бранител по много любопитен начин - чрез видео, вдъхновено от култовата поредица видеоигри Football manager. Юношата на Бенфика записа общо 183 мача с 10 гола и 4 асистенции за първия състав на родния си клуб. Освен това Силва има 20 двубоя за националния отбор на Португалия, но не получи повиквателна за Мондиал 2026.

Our 2026/27 save just got interesting 👀🍒 pic.twitter.com/tt2AWUbnX6 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 1, 2026

Самият футболист изрази задоволството си от преминаването си в клуба от Премиър лийг. “Много съм щастлив да бъда тук. Удоволствие е да играя за Борнемут и във Висшата лига. Нямам търпение да стартирам сезона с моите съотборници и се вълнувам да бъда тук. Манталитетът ми е винаги да печеля. Ще давам най-доброто от себе си и ще играя за феновете. Тук имаме всичко необходимо, което да помага за представянето ни на терена, и нямам търпение да стартирам”, заяви той пред клубния сайт.

António Silva 🇵🇹



The latest young talent to choose AFC Bournemouth 🤝🍒 pic.twitter.com/Vu4dUeWGrJ — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 1, 2026

Спортният директор Тиаго Пинто пък обясни защо клубът е привлякъл португалеца. “Силва е играч, когото харесваме отдавна, и се радваме да го приветстваме в Борнемут. Въпреки че е само на 22 години, той вече е натрупал изключителен опит в един от най-големите клубове в Европа, играейки редовно в домашните, европейските и международните турнири. Този опит му е помогнал да го оформи в защитник с истинска зрялост и лидерски качества. Той е амбициозен, има доказан манталитет на победител и знае какво е нужно за преследването на трофеи. Това са характеристики, които искаме да внесем в този футболен клуб, като продължаваме да градим състав, който е способен да се състезава на най-високо ниво. Развълнувани сме да видим как Силва продължава своето развитие тук при Марко Розе и сме убедени, че той е отлично попълнение към състава”, коментира ръководителят.

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