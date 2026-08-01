Борнемут купи португалски национал от Бенфика, представи го чрез видеоигра

От Борнемут официално обявиха привличането на защитника на Бенфика Антонио Силва. Трансферната сума по сделката е в размер на 25+5 млн. евро, а договорът на 22-годишния играч е за пет сезона.
“Черешките” представиха новия си централен бранител по много любопитен начин - чрез видео, вдъхновено от култовата поредица видеоигри Football manager. Юношата на Бенфика записа общо 183 мача с 10 гола и 4 асистенции за първия състав на родния си клуб. Освен това Силва има 20 двубоя за националния отбор на Португалия, но не получи повиквателна за Мондиал 2026.
Самият футболист изрази задоволството си от преминаването си в клуба от Премиър лийг. “Много съм щастлив да бъда тук. Удоволствие е да играя за Борнемут и във Висшата лига. Нямам търпение да стартирам сезона с моите съотборници и се вълнувам да бъда тук. Манталитетът ми е винаги да печеля. Ще давам най-доброто от себе си и ще играя за феновете. Тук имаме всичко необходимо, което да помага за представянето ни на терена, и нямам търпение да стартирам”, заяви той пред клубния сайт.
Спортният директор Тиаго Пинто пък обясни защо клубът е привлякъл португалеца. “Силва е играч, когото харесваме отдавна, и се радваме да го приветстваме в Борнемут. Въпреки че е само на 22 години, той вече е натрупал изключителен опит в един от най-големите клубове в Европа, играейки редовно в домашните, европейските и международните турнири. Този опит му е помогнал да го оформи в защитник с истинска зрялост и лидерски качества. Той е амбициозен, има доказан манталитет на победител и знае какво е нужно за преследването на трофеи. Това са характеристики, които искаме да внесем в този футболен клуб, като продължаваме да градим състав, който е способен да се състезава на най-високо ниво. Развълнувани сме да видим как Силва продължава своето развитие тук при Марко Розе и сме убедени, че той е отлично попълнение към състава”, коментира ръководителят.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google