Фиорентина привлече защитник от Борнемут

Фиорентина официално привлече испанския краен защитник Алекс Хименес под наем с опция за закупуване от Борнемут. Новината беше потвърдена от клуба от Флоренция, като според информациите заложената сума за перманентен трансфер през следващото лято е фиксирана на около 20 милиона евро.

Младият футболист не скри вълнението си след сделката, споделяйки: „Те ме искаха на 100%, щастлив съм, че съм тук“.

Този трансфер връща Хименес в позната обстановка, тъй като той вече направи сериозно име в Италия с екипа на Милан. Роденият през 2005 година защитник е юноша на Реал Мадрид, но по време на престоя си при „росонерите“ записа 26 мача в Серия "А" и спечели Суперкупата на Италия през сезон 2024/25.

Престоят му в Англия се оказа кратък, след като Борнемут го откупи окончателно от Милан едва през януари, а кампанията му във Висшата лига завърши с дисциплинарно наказание поради разследване около негови съобщения в Инстаграм.

Jimenez entra a far parte della nostra Storia💜⚜️ pic.twitter.com/oqW8yBh6Ur — ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 16, 2026

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