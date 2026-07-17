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Фиорентина привлече защитник от Борнемут

  • 17 юли 2026 | 07:34
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Фиорентина привлече защитник от Борнемут

Фиорентина официално привлече испанския краен защитник Алекс Хименес под наем с опция за закупуване от Борнемут. Новината беше потвърдена от клуба от Флоренция, като според информациите заложената сума за перманентен трансфер през следващото лято е фиксирана на около 20 милиона евро.

Младият футболист не скри вълнението си след сделката, споделяйки: „Те ме искаха на 100%, щастлив съм, че съм тук“.

Този трансфер връща Хименес в позната обстановка, тъй като той вече направи сериозно име в Италия с екипа на Милан. Роденият през 2005 година защитник е юноша на Реал Мадрид, но по време на престоя си при „росонерите“ записа 26 мача в Серия "А" и спечели Суперкупата на Италия през сезон 2024/25.

Престоят му в Англия се оказа кратък, след като Борнемут го откупи окончателно от Милан едва през януари, а кампанията му във Висшата лига завърши с дисциплинарно наказание поради разследване около негови съобщения в Инстаграм.

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