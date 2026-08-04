Арсенал е на крачка от това да финализира трансфера на Гимараеш, бразилецът чака разрешение за прегледи

Арсенал и Нюкасъл са близо до постигането на пълно споразумение за трансфера на полузащитника Бруно Гимараеш, съобщава "Ди Атлетик".

🚨 Arsenal nearing total agreement with Newcastle United to sign Bruno Guimaraes. Desire among all parties to bring situation to close + deal now on course for completion - 28yo awaiting #NUFC permission to undergo medical & seal #AFC switch @TheAthleticFC https://t.co/FA65Uh0Nfr — David Ornstein (@David_Ornstein) August 4, 2026

Преди около месец Гимараеш информира клуба за желанието си да напусне и да премине на "Емиратс". Първоначално „артилеристите“ изразиха готовност да платят до 60 милиона паунда (70 милиона евро) за него. Това се случи, след като устна оферта на Арсенал, на стойност под 60 милиона паунда, беше отхвърлена от "свраките" които твърдяха, че няма да разглеждат предложения за полузащитника.

Вчера някои медии на Острова излязоха с новината, че първата официална оферта на Арсенал е била отхвърлена от Нюкасъл. Сега обаче има желание от всички страни ситуацията да бъде приключена и сделката е напът да бъде финализирана. Гимараеш очаква разрешение да лети за Лондон, за да премине медицински прегледи.

🚨🔴⚪️ Bruno Guimarães, waiting for the final call to get on plane and fly for medical to join Arsenal as soon as possible.#AFC and Newcastle in club to club direct contacts to fix details of the move and proceed with next steps.



🎥➕ https://t.co/6GTPNrj1sN pic.twitter.com/3RjosKtuMS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2026

В момента бразилецът е в Испания със своите съотборници от Нюкасъл на предсезонния тренировъчен лагер на отбора в Ла Манга.

28-годишният футболист има още две години от договора си с Нюкасъл, след като подписа петгодишен контракт през октомври 2023 г.

Напускането на полузащитника ще бъде поредният голям изходящ трансфер от Нюкасъл това лято. Еди Хау напусна поста си на старши треньор, като се очаква Матиас Ясле от Ал-Ахли да го замени. Клубът продаде крилото Антъни Гордън на Барселона за 80 милиона евро и полузащитника Сандро Тонали на Тотнъм в сделка на стойност 100 милиона паунда.

Гимараеш се присъедини към Нюкасъл от Лион през януари 2022 г. в сделка на стойност 50 милиона евро, включително бонусите. Той има 153 мача във Висшата лига за клуба, в които е отбелязал 30 гола и е записал 26 асистенции, а също така беше част от отбора, спечелил Карабао Къп през 2025 г.

През миналия сезон полузащитникът взе участие в 41 мача във всички турнири, като допринесе с девет гола и осем асистенции.

Гимараеш беше титуляр във всичките пет мача на Бразилия на Световното първенство през 2026 г., където направи четири асистенции.

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