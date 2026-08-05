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Арсенал и Нюкасъл вече се разбраха, Гимараеш заминава

  • 5 авг 2026 | 11:46
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Арсенал и Нюкасъл вече се разбраха, Гимараеш заминава

След като миналата седмица английските медии писаха, че Арсенал и Нюкасъл са се разбрали за Бруно Гимараеш, се оказа, че не е точно така. Преговорите между двата клуба продължиха. Вчера те бяха много близо до споразумение и днес вече то е факт.

“Артилеристите” ще платят 75 милиона лири за капитана на Нюкасъл. Бразилският национал е получил разрешение да пътува за медицински прегледи. Гимараеш замина за Испания, където “свраките” са на подготвителен лагер, но очакваше споразумението и сега вече мисли за Арсенал.

По-рано през лятото халфът заяви на ръководството на Нюкасъл, че иска да премине в шампиона на Англия, ако пристигне подходяща оферта. Лондончани първоначално предложиха доста по-малка сума, а “свраките” искаха повече, а в крайна сметка двата клуба се споразумяха за 75 милиона. Бившият клуб на Гимараеш Лион ще получи 20 процента от сделката, което е около 6-7 милиона лири.

Напускането на бразилеца е поредният знак, че клубът ще промени сериозно трансферната си политика, а феновете се притесняват, че инвестициите на “Сейнт Джеймсис Парк” ще станат доста по-малки. Това лято Нюкасъл се раздели още с Антъни Гордън, който премина в Барселона, и със Сандро Тонали, който отиде в Тотнъм.

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Снимки: Imago

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