Арсенал и Нюкасъл вече се разбраха, Гимараеш заминава

След като миналата седмица английските медии писаха, че Арсенал и Нюкасъл са се разбрали за Бруно Гимараеш, се оказа, че не е точно така. Преговорите между двата клуба продължиха. Вчера те бяха много близо до споразумение и днес вече то е факт.

“Артилеристите” ще платят 75 милиона лири за капитана на Нюкасъл. Бразилският национал е получил разрешение да пътува за медицински прегледи. Гимараеш замина за Испания, където “свраките” са на подготвителен лагер, но очакваше споразумението и сега вече мисли за Арсенал.

🚨💥 Bruno Guimaraes to Arsenal - DONE DEAL ✔️



Full agreement reached with Newcastle United, following the verbal agreement between 28 y/o Guimaraes/Gunners.



Transfer: £75m. Medical has now been granted by Ross Wilson and his team. The search for a replacement is already… pic.twitter.com/f3nZPNfJcu — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 5, 2026

По-рано през лятото халфът заяви на ръководството на Нюкасъл, че иска да премине в шампиона на Англия, ако пристигне подходяща оферта. Лондончани първоначално предложиха доста по-малка сума, а “свраките” искаха повече, а в крайна сметка двата клуба се споразумяха за 75 милиона. Бившият клуб на Гимараеш Лион ще получи 20 процента от сделката, което е около 6-7 милиона лири.

Напускането на бразилеца е поредният знак, че клубът ще промени сериозно трансферната си политика, а феновете се притесняват, че инвестициите на “Сейнт Джеймсис Парк” ще станат доста по-малки. Това лято Нюкасъл се раздели още с Антъни Гордън, който премина в Барселона, и със Сандро Тонали, който отиде в Тотнъм.

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Снимки: Imago