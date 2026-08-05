Арсенал подготвя оферта и за Конса, Ливърпул може да се включи в наддаването

Арсенал продължава с активните си ходове на трансферния пазар. Според “Дейли Мейл” лондончани подготвят второ предложение към Астън Вила за английския национал Езри Конса. Първата оферта е била отправена по време на Световното първенство и е била за около 35 милиона евро, което е значително по-малко от исканите от бирмингамци минимум 60 милиона.

Спортният директор на Арсенал Андре Берта търси попълнение в центъра на защитата заради контузията на Уилям Салиба, който ще бъде извън строя за няколко месеца заради контузията, която получи по време на Мондиал 2026.

“Гардиан” добавя, че иЛивърпул може да влезе в битката за Конса, тъй като мърсисайдци също искат още един защитник, който да може да играе не само като централен бранител, но и като десен бек. Английският национал отговаря именно на този профил.

Конса има договор с Астън Вила за още две години, но бирмингамци се опитват да го убедят да подпише нов контракт още през това лято.

The Guardian reports that Arsenal are looking at Konsa and that the Gunners could face “competition” from Liverpool if they firm up their interest. But the Birmingham club want around £60m for Konsa:



“Arsenal are now expected to step up their attempts to sign a defender and… pic.twitter.com/P79lsfaVaC — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) August 5, 2026

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