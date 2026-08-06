Арсенал отстъпи на Бетис пред 50 000 в Дъблин

Предсезонната подготовка на Арсенал в Испания и Ейре завърши със загуба от Бетис на стадион „Авива“ в Дъблин. Съоръжението с капацитет 51 000 души беше препълнено, като почти цялата публика се състоеше от фенове на Арсенал.

Испанците поведоха в 9-ата минута, когато след изпълнение на ъглов удар топката стигна до Родриго Рикелме на далечната греда и той не сгреши. Малко по-късно Нелсон Деоса удвои преднината на тима от Севиля с великолепен изстрел в горния ъгъл от близо 30 метра, отново след пас на Пабло Форналс.

Пиеро Инкапие върна един гол за „топчиите“ след отлично центриране от корнер на Христос Цолис, но нов далечен удар – този път дело на бившия играч на Уест Хам Пабло Форналс, възстанови преднината от два гола за Бетис още преди почивката.

Това се оказа и последният гол в мача, а мениджърът на Арсенал Микел Артета използва общо 25 футболисти, които получиха ценни минути игрово време.

За Бетис игра защитникът Ектор Белерин, който дълго време се подвизаваше с екипа на Арсенал.

Английският шампион се завръща у дома за два мача на „Емиратс “. В неделя отборът ще се изправи срещу Борусия (Дортмунд), а следващата сряда ще играе с Комо. След това предстои мач с Манчестър Сити за „Къмюнити Шийлд“ на 16 август.

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Снимки: Gettyimages