Кристиано Роналдо прекъсна почивката си за контрола на Ал-Насър

Кристиано Роналдо прекъсна почивката си, за да изгледа контрола на Ал-Насър срещу Алмерия, която се игра в португалския град Оейраш. Преди срещата той за първи път се видя с новия треньор на тима от Саудитска Арабия Анге Постекоглу. Бившият мениджър на Тотнъм замени Жорже Жезус, който стана селекционер на Португалия.

Ange Postecoglou:



“Cristiano is always important.



It’s an honour to share a dressing room with him.



I’m sure the players feel the same way.



From my conversations with Cristiano, he’ll be ready.



He’s a true professional, and I know he’s eager to return and rejoin the group.… pic.twitter.com/co8mGi3ptC — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) August 5, 2026

Контролата беше между два отбора, с които Роналдо е свързан. Той е играч на Ал-Насър, но е съсобственик на Алмерия, като притежава 25% от акциите на клуба. Петкратният носител на “Златната топка” изгледа мача в компанията на президента на испанския клуб Мохамед Ал Кереджи.

Captain Ronaldo meets the squad before #AlNassrAlmeria 🤩🐐 pic.twitter.com/vxQndcX9NF — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 4, 2026

Кристиано още не се е включил в подготовката на Ал-Насър за новия сезон. Той беше на почивка в Майорка заедно със семейството си, а тази седмица се подготвя за сватбата си с Джорджина. Празненството е планирано за тази събота в Мадейра.

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