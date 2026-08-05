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  3. Кристиано Роналдо прекъсна почивката си за контрола на Ал-Насър

Кристиано Роналдо прекъсна почивката си за контрола на Ал-Насър

  • 5 авг 2026 | 15:27
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Кристиано Роналдо прекъсна почивката си за контрола на Ал-Насър

Кристиано Роналдо прекъсна почивката си, за да изгледа контрола на Ал-Насър срещу Алмерия, която се игра в португалския град Оейраш. Преди срещата той за първи път се видя с новия треньор на тима от Саудитска Арабия Анге Постекоглу. Бившият мениджър на Тотнъм замени Жорже Жезус, който стана селекционер на Португалия.

Контролата беше между два отбора, с които Роналдо е свързан. Той е играч на Ал-Насър, но е съсобственик на Алмерия, като притежава 25% от акциите на клуба. Петкратният носител на “Златната топка” изгледа мача в компанията на президента на испанския клуб Мохамед Ал Кереджи.

Кристиано още не се е включил в подготовката на Ал-Насър за новия сезон. Той беше на почивка в Майорка заедно със семейството си, а тази седмица се подготвя за сватбата си с Джорджина. Празненството е планирано за тази събота в Мадейра.

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