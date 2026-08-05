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Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

  • 5 авг 2026 | 11:05
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Слушай на живо: Макаби (Тел Авив) - ЦСКА

Звездата на Макаби (Тел Авив) и израелски футболен национал Рой Ревиво няма да играе срещу ЦСКА в първия мач от третия кръг на квалификациите на Лига Европа, съобщават местните медии. Левият бранител е пред трансфер и е пожелал да не бъде включван в групата за двубоя срещу "червените" в Батуми утре вечер от 19:00 часа българско време и няма да пътува днес с израелския отбор за Батуми.

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Очаква се той да бъде заменен в стартовия състав от Шахар Росен. Изданието ОNE съобщава, че в Макаби е получена оферта за Ревиво от неназован испански клуб на стойност 2.5 милиона евро и допълнителни бонуси за представяне, но от управата на носителя на купата на Израел искат сума по-близка до 4 милиона евро, бонуси и 30 процента от бъдещ трансфер, както и отказ на играча от дължимите му 15 процента от трансферната цена.

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Сериозен интерес към левия бек има и от отбори от Португалия, Германия и Италия. Sport 5 пък пише за предложение от 3 милиона евро от Испания за Ревиво, но то е отхвърлено от Макаби, като преговорите продължават. През миналото лято Рой Ревиво беше близо до преминаване в датския гранд ФК Копенхаген, но сделката тогава пропадна по финансови причини.

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