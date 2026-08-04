Фиорентина води в надпреварата за Мастантуоно

От Фиорентина са най-близо до привличането на крилото на Реал Мадрид Франко Мастантуоно под наем, съобщават Фабрицио Романо и Николо Скира.

Двата клуба преговарят за преотстъпването, като трябва да се разберат за разпределнието на заплатата на 18-годишния играч, който е дал съгласието си да премине на “Артемио Франки”. Преди това Реал отказа да върне Мастантуоно под наем в родния му клуб Ривър Плейт, като интерес към него има и от испански и френски отбори.

🚨🇦🇷 Franco Mastantuono will be the next one to leave Real Madrid on loan with Fiorentina advancing in talks.



Fiorentina are leading the race, Franco is open to the move and deal depends on salary coverage. Talks underway.



🎥➕ https://t.co/APKPieVq4a pic.twitter.com/9bC9FjLJBs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2026

В дебютния си сезон на “Бернабеу” привлеченият за 45 млн. евро аржентински талант записа 35 мача с три гола и една асистенция, но не попада в плановете на новия треньор Жозе Моуриньо за предстоящата кампания.

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Снимки: Gettyimages