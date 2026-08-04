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Фиорентина води в надпреварата за Мастантуоно

  • 4 авг 2026 | 11:47
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Фиорентина води в надпреварата за Мастантуоно

От Фиорентина са най-близо до привличането на крилото на Реал Мадрид Франко Мастантуоно под наем, съобщават Фабрицио Романо и Николо Скира.

Двата клуба преговарят за преотстъпването, като трябва да се разберат за разпределнието на заплатата на 18-годишния играч, който е дал съгласието си да премине на “Артемио Франки”. Преди това Реал отказа да върне Мастантуоно под наем в родния му клуб Ривър Плейт, като интерес към него има и от испански и френски отбори.

В дебютния си сезон на “Бернабеу” привлеченият за 45 млн. евро аржентински талант записа 35 мача с три гола и една асистенция, но не попада в плановете на новия треньор Жозе Моуриньо за предстоящата кампания.

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Снимки: Gettyimages

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