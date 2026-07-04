Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Кабо Верде
  3. Ибра запленен от Кабо Верде: Малък остров с големи мечти

Ибра запленен от Кабо Верде: Малък остров с големи мечти

  • 4 юли 2026 | 15:12
  • 228
  • 0

Златан Ибрахимович не спести суперлативите си за представянето на футболистите на Кабо Верде, които бяха на косъм от сензация срещу Аржентина (загуба 2:3 след продължения) в 1/16-финалите от Световното първенство. Според бившия шведски национал "сините акули" са незабравими герои.

Като анализатор за американския канал „Фокс Спортс“ Ибра не пестеше хвалебствени думи, за да опише „красивата история“ и пътя на Кабо Верде. Златан настоя да аплодира най-малката по площ държава, участвала някога на Мондиал – „малък остров с големи мечти“, по неговите думи.

“Тези момчета са герои. Те се превърнаха в идоли на този малък остров, те са звезди. Важно е да се каже, че не загубиха нито един мач в редовните 90 минути. Почти успяха да спечелят този двубой. Мисля, че целият свят не вярваше, че това е възможно, или по-скоро трябва да кажа, че този малък остров повярва, че е възможно“, анализира видимо развълнуваният бивш нападател.

„Сигурен съм на 200%, че когато се върнат на този малък остров, ще ги посрещнат с голямо празненство, с червен килим. Това, което направиха, ще остане в историята, те осъществиха една мечта. Почти се просълзявам, защото се насладих на този момент, гледайки тези кадри. Както каза Тиери Анри, Аржентина дори не празнува, защото не става въпрос за Аржентина или Лео Меси, а за Кабо Верде. И те почти успяха. Това е футболът, това са емоциите. Това е, което обичаме“, заключи Ибрахимович.

Меси и Возиня - какво си казаха двамата герои
Меси и Возиня - какво си казаха двамата герои
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Модрич може да зарадва Милан след обаждане от Аморим

Модрич може да зарадва Милан след обаждане от Аморим

  • 4 юли 2026 | 15:20
  • 479
  • 1
Следващата задача пред Франция: как да разбие "парагвайския сейф“

Следващата задача пред Франция: как да разбие "парагвайския сейф“

  • 4 юли 2026 | 14:35
  • 562
  • 2
По къща за всеки турски национал, въпреки фенското разочарование

По къща за всеки турски национал, въпреки фенското разочарование

  • 4 юли 2026 | 14:17
  • 3284
  • 0
Принц Уилям: Баща ми мрази футбола

Принц Уилям: Баща ми мрази футбола

  • 4 юли 2026 | 14:05
  • 499
  • 1
Селекционерът на Канада призова своите играчи за пълна концентрация и мобилизация в 1/8-финала си

Селекционерът на Канада призова своите играчи за пълна концентрация и мобилизация в 1/8-финала си

  • 4 юли 2026 | 14:03
  • 336
  • 0
Гари Каспаров също смята, че нарочно се помага на Кристиано Роналдо

Гари Каспаров също смята, че нарочно се помага на Кристиано Роналдо

  • 4 юли 2026 | 13:57
  • 1967
  • 22
Виж всички

Водещи Новини

Формула 2 от "Силвърстоун": Феноменален старт за Цолов (следете на живо)

Формула 2 от "Силвърстоун": Феноменален старт за Цолов (следете на живо)

  • 4 юли 2026 | 15:45
  • 3740
  • 2
Трансферът бил сигурен: Делова напуска ЦСКА (ето колко ще вземат "червените")

Трансферът бил сигурен: Делова напуска ЦСКА (ето колко ще вземат "червените")

  • 4 юли 2026 | 14:23
  • 10471
  • 30
Основен халф подписа нов договор с Левски

Основен халф подписа нов договор с Левски

  • 4 юли 2026 | 12:09
  • 11836
  • 21
Етър удари Ботев в Коматево

Етър удари Ботев в Коматево

  • 4 юли 2026 | 10:46
  • 18012
  • 15
Последно: Мексико - Англия остава по програма

Последно: Мексико - Англия остава по програма

  • 4 юли 2026 | 12:12
  • 7776
  • 4
Шестият ден на "Уимбълдън" ще бъде вълнуващ за България

Шестият ден на "Уимбълдън" ще бъде вълнуващ за България

  • 4 юли 2026 | 12:55
  • 12791
  • 1