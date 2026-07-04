Ибра запленен от Кабо Верде: Малък остров с големи мечти

Златан Ибрахимович не спести суперлативите си за представянето на футболистите на Кабо Верде, които бяха на косъм от сензация срещу Аржентина (загуба 2:3 след продължения) в 1/16-финалите от Световното първенство. Според бившия шведски национал "сините акули" са незабравими герои.

Като анализатор за американския канал „Фокс Спортс“ Ибра не пестеше хвалебствени думи, за да опише „красивата история“ и пътя на Кабо Верде. Златан настоя да аплодира най-малката по площ държава, участвала някога на Мондиал – „малък остров с големи мечти“, по неговите думи.

“Тези момчета са герои. Те се превърнаха в идоли на този малък остров, те са звезди. Важно е да се каже, че не загубиха нито един мач в редовните 90 минути. Почти успяха да спечелят този двубой. Мисля, че целият свят не вярваше, че това е възможно, или по-скоро трябва да кажа, че този малък остров повярва, че е възможно“, анализира видимо развълнуваният бивш нападател.

„Сигурен съм на 200%, че когато се върнат на този малък остров, ще ги посрещнат с голямо празненство, с червен килим. Това, което направиха, ще остане в историята, те осъществиха една мечта. Почти се просълзявам, защото се насладих на този момент, гледайки тези кадри. Както каза Тиери Анри, Аржентина дори не празнува, защото не става въпрос за Аржентина или Лео Меси, а за Кабо Верде. И те почти успяха. Това е футболът, това са емоциите. Това е, което обичаме“, заключи Ибрахимович.

Меси и Возиня - какво си казаха двамата герои

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google