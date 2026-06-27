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Бубиста: Горд съм с това, което постигнаха момчетата

  • 27 юни 2026 | 09:58
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Селекционерът на националния отбор на Кабо Верде по футбол Педро Лейтао Брито, или просто Бубиста, е горд с представянето на състава си, който не загуби нито един мач в група с европейския шампион Испания, Уругвай и Саудитска Арабия при дебюта си на Световно първенство и смята, че това не е случайност, а се дължи на много работа, дисциплина и отказ да се пречупят под напрежението.

Приказката продължава! Кабо Верде преодоля груповата фаза и се изправя на пътя на Аржентина
Приказката продължава! Кабо Верде преодоля груповата фаза и се изправя на пътя на Аржентина

Тимът от островната държава с малко под 500 000 жители завърши представянето си в груповата фаза с равенство 0:0 срещу Саудитска Арабия и с трите си точки зависеше от това Испания да победи Уругвай в другия мач от Група H. Иберийците спечелиха своя двубой с 1:0 и по този начин трите точки на Кабо Верде достигнаха за място в 1/16-финалите.

"Горд съм с това, което постигнаха. Да завършим първата фаза без да загубиш нито един мач, трябва да бъдем доволни. Всичко зависеше от организацията и отборния дух. Нашите фенове заслужават всичко това. Не ни достигна един гол, за да бъдем още по-добри, да бъдем дори по-щастливи. Отборът направи всичко по силите си, за да победи и аз съм доволен", заяви Бубиста на пресконференция след мача.

С класирането си Кабо Верде си осигури сблъсък срещу актуалния носител на трофея Аржентина - може би най-тежкия съперник за скромния отбор от острова в Атлантическия океан.

"Това е малко шокиращо, въпреки че през цялото време си си представяхме, че може да достигнем този етап след първите два мача. Отборът искаше да покаже на целия свят от какво е направен, вече бяхме горди с това, което постигнахме. Ние сме малка държава, но се борим за това, което искаме да постигнем. За нас нищо не е невъзможно", каза бившият защитник.

Гледайки към следващия двубой, в който тимът му ще се изправи срещу "гаучосите" на Лионел Меси, Бубиста каза: “Това е държава, с която имаме връзка от отдавна, тъй като много хора от Кабо Верде са емигрирали там. Ще изиграем мача с правилната нагласа и с чувство за отговорност, но също с нашия собствен характер. Те имат Меси, който няма нужда от представяне. Ние представяме острова си, но също така и Африка. Това е източник на голяма гордост. Една от нашите цели беше да представим качеството на футбола си и страната си. Това показва, че дори най-малките държави могат да докажат, че нищо не е невъзможно, когато имаш сила, увереност, фокус, желание и устойчивост”.

Двубоят между Кабо Верде и Аржентина е на 4 юли от 1:00 часа българско време и ще се играе на стадиона в Маями, където Лионел Меси играе на клубно ниво.

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Снимки: Gettyimages

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