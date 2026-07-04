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МОНДИАЛ 2026, КОЛУМБИЯ - ГАНА
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Бубиста: Представихме страната си достойно

  • 4 юли 2026 | 05:47
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Отборът на Кабо Верде изправи Аржентина на ръба на възможностите ѝ в осминафиналите на Световното първенство през 2026 г., като на два пъти успя да изравни резултата и загуби с 2:3 едва след продължения. Това се случи, след като тимът излезе непобеден и от груповата фаза – представяне, което селекционерът Бубиста анализира след мача с „албиселесте“.

Аржентина едва оцеля в уникален трилър срещу изключителен Кабо Верде, Меси, Возиня и халф на Лудогорец главни действащи лица
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„Трябва да се гордеем с отбора и с целия екип. Мисля, че представихме страната си достойно. Играхме срещу световния шампион, изравнихме на два пъти и стигнахме до продължения“, заяви наставника пред медиите непосредствено след края на мача.

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Меси: Трябва да поправим грешките, днес бяха много

Бубиста изрази съжаление за решаващата роля, която статичните положения изиграха в двубоя, но подобно на целия отбор, той знае, че напуска Мондиал 2026 с високо вдигната глава.

„Загубихме мача от статично положение, но най-вече трябва да се гордеем с играчите. Страната ни се представи достойно на това Световно първенство. Показахме нашия характер и нашата идентичност“, каза още Бубиста.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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