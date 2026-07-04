Бубиста: Представихме страната си достойно

Отборът на Кабо Верде изправи Аржентина на ръба на възможностите ѝ в осминафиналите на Световното първенство през 2026 г., като на два пъти успя да изравни резултата и загуби с 2:3 едва след продължения. Това се случи, след като тимът излезе непобеден и от груповата фаза – представяне, което селекционерът Бубиста анализира след мача с „албиселесте“.

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„Трябва да се гордеем с отбора и с целия екип. Мисля, че представихме страната си достойно. Играхме срещу световния шампион, изравнихме на два пъти и стигнахме до продължения“, заяви наставника пред медиите непосредствено след края на мача.

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Бубиста изрази съжаление за решаващата роля, която статичните положения изиграха в двубоя, но подобно на целия отбор, той знае, че напуска Мондиал 2026 с високо вдигната глава.

„Загубихме мача от статично положение, но най-вече трябва да се гордеем с играчите. Страната ни се представи достойно на това Световно първенство. Показахме нашия характер и нашата идентичност“, каза още Бубиста.

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