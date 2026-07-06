Посрещнаха играчите на Кабо Верде като национални герои

Играчите от националния отбор на Кабо Верде по футбол бяха посрещнати като герои при завръщането си от Световното първенство, където загубиха от защитаващия титлата си Аржентина след продължения на 1/-16-финалите.
Десетки хиляди местни жители се събраха на летището в столицата Прая и придружиха играчите и длъжностните лица по улиците в карнавална атмосфера. Завръщането у дома съвпадна с Деня на независимостта на Кабо Верде, 51 години след края на португалското колониално управление през 1975-а.
Кабо Верде изигра сензационен турнир в дебюта си на Световното първенство, завършвайки наравно с бившите шампиони Испания и Уругвай, както и със Саудитска Арабия, преди да загубят мача срещу Аржентина с 2:3 след продължения.
"Това е много велик момент за нас да бъдем тук с нашия народ“, каза вратарят Возиня пред BBC. „Искахме нещо по-голямо, но не стигнахме до следващия етап. Сега просто се наслаждаваме на момента и празнуваме с нашия народ“, добави той.
40-годишният Возиня беше най-голямата звезда с редица зрелищни спасявания, които го направиха хит в социалните мрежи с над 26 милиона последователи в Инстаграм, след като преди турнира имаше само няколко хиляди.
Селекционерът Бубиста добави: „Показахме, че може да сме малка страна, но можем да играем срещу най-добрите отбори в света. Това е причина за гордост. Написахме история за страната ни. Те могат да се гордеят, че я представят по този начин“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago