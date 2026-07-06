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Посрещнаха играчите на Кабо Верде като национални герои

  • 6 юли 2026 | 09:03
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Играчите от националния отбор на Кабо Верде по футбол бяха посрещнати като герои при завръщането си от Световното първенство, където загубиха от защитаващия титлата си Аржентина след продължения на 1/-16-финалите.

Десетки хиляди местни жители се събраха на летището в столицата Прая и придружиха играчите и длъжностните лица по улиците в карнавална атмосфера. Завръщането у дома съвпадна с Деня на независимостта на Кабо Верде, 51 години след края на португалското колониално управление през 1975-а.

Кабо Верде изигра сензационен турнир в дебюта си на Световното първенство, завършвайки наравно с бившите шампиони Испания и Уругвай, както и със Саудитска Арабия, преди да загубят мача срещу Аржентина с 2:3 след продължения.

"Това е много велик момент за нас да бъдем тук с нашия народ“, каза вратарят Возиня пред BBC. „Искахме нещо по-голямо, но не стигнахме до следващия етап. Сега просто се наслаждаваме на момента и празнуваме с нашия народ“, добави той.

40-годишният Возиня беше най-голямата звезда с редица зрелищни спасявания, които го направиха хит в социалните мрежи с над 26 милиона последователи в Инстаграм, след като преди турнира имаше само няколко хиляди.

Селекционерът Бубиста добави: „Показахме, че може да сме малка страна, но можем да играем срещу най-добрите отбори в света. Това е причина за гордост. Написахме история за страната ни. Те могат да се гордеят, че я представят по този начин“.

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Снимки: Imago

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