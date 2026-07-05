Кабо Верде посрещна триумфално героите от националния отбор (видео)

Три равенства, историческо класиране за елиминациите и незабравим мач срещу световния шампион Аржентина, който, въпреки че завърши с драматична загуба с 2:3, показа нация, израстваща на най-голямата възможна сцена.

Така може да се обобщи, много сбито, кампанията на Кабо Верде на Световното първенство през 2026 г. – първото в историята на отбора, воден от Бубиста. Съвсем логично африканците спечелиха огромни симпатии на неутралните фенове и се превърнаха в герои в родината си.

Така „сините акули“ бяха посрещнати от големи тълпи на международното летище „Нелсън Мандела“ на остров Сантяго. Хиляди привърженици на Кабо Верде се стекоха и създадоха празнична атмосфера, която посрещна завръщането на делегацията, водена от селекционера Бубиста и новото явление в международния футбол – вратаря Возиня.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Вътре в летището или отвън, никой не искаше да пропусне пристигането на звездите, които написаха една от най-красивите истории през последните години. Там отборът бе посрещнат от официална правителствена делегация. След това последва шествие по улиците на столицата Прая, което ще завърши с официални речи, включително и от Возиня, музикални изпълнения и различни празненства.

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