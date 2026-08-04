Педро Поро убедил Тотнъм да привлече Матеуш Фернандеш

Педро Поро беше едно от големите имена за Испания по време на спечеленото Световно първенство, утвърждавайки се като титулярен десен бек в състава на Луис де ла Фуенте. Той отбеляза и два гола, единият от които беше в полуфинала срещу Франция.

Сега защитникът на Тотнъм отново е в центъра на вниманието, след като стана ясна ролята му в летния трансфер на Матеуш Фернандеш при „шпорите“. Лондончани платиха 99 милиона евро на изпадналия в Чемпиъншип Уест Хам за португалеца. В интервю за „Ди Атлетик“ халфът обясни, че Поро е говорил с мениджъра Роберто Де Дзерби, за да препоръча неговото привличане.

„Един ден ми се обади и каза: ‘Хайде, Матеуш, трябва да играеш с нас, искаме те’“, заяви Матеуш Фернандеш, който е бил съотборник с Поро в Спортинг (Лисабон). Той добави, че испанският бек му е признал: „Аз бях този, който каза на треньора да те вземе“.

Освен препоръката на Поро, новото попълнение на Тотнъм увери, че настоятелността на Де Дзерби също е била решаваща. „Начинът, по който той говори с мен и семейството ми, беше много важен. Звънеше ми всеки ден. Каза ми, че ще ми бъде като втори баща в Англия. Много съм щастлив, че ще работя с него“, сподели Фернандеш.

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Снимки: Gettyimages