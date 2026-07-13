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Бернардо Силва: Разочароващо Световно първенство

  • 13 юли 2026 | 08:46
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Бернардо Силва коментира отпадането на Португалия от Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. "Мореплавателите" стигнаха 1/8-финалите на Мондиала, където бяха елиминирани от Испания с 0:1, След като допуснаха гол в добавеното време на мача. Полузащитникът, който е сред новите попълнения в Реал Мадрид, призна за чувството на разочарование и мъка на профила си в социалната мрежа Instagram.

„Едно разочароващо Световно първенство и голяма мъка, че приключихме толкова по-рано, отколкото всички си представяхме. Винаги е било и ще бъде огромна гордост да представям нашия национален отбор. Благодаря на всички португалци за подкрепата и надеждата, която ни дадоха“, написа Бернардо Силва.

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