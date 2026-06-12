Реал Мадрид надви Барселона и Атлетико за подписа на Бернардо Силва

Новините около Реал Мадрид идват една след друга. След като вчера “лос бланкос” обявиха очакването завръщане на Жозе Моуриньо на треньорската пейка, сега стана стана ясно, че клубът вече се е разбрал с халфа на Манчестър Сити Бернардо Силва.
Докато целият свят гледа към Мексико: Реал Мадрид обяви Жозе Моуриньо
31-годишният португалец бе силно желан още от конкурентите в Испания Барселона и Атлетико Мадрид, като дори бе споменал, че ще вземе решението си след края на Мондиал 2026, но в крайна сметка Реал ще излезе победител в тази своеобразна надпревара. Договорът на полузащитника с Манчестър Сити изтича това лято, а самият Силва вече е взел решение за бъдещето си и то е да акостира на “Бернабеу”.
Според Фабрицио Романо и медиите в Испания, Реал и португалецът вече са се споразумели за договор за две години с опция за удължаване с още една година. Така “кралете” със силна офанзива в последните два дни успяха да излязат с едни гърди напред пред Барселона и Атлетико и в крайна сметка да си осигурят подписа на Силва.
Новият треньор на Реал Жозе Моуриньо също е настоявал за привличането на своя сънародник. Така Бернардо Силва се превръща в третото сигурно лятно попълнение на "лос бланкос" след бранителите Ибрахима Конате и Дензъл Дъмфрис.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago