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Реал Мадрид надви Барселона и Атлетико за подписа на Бернардо Силва

  • 12 юни 2026 | 08:58
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Новините около Реал Мадрид идват една след друга. След като вчера “лос бланкос” обявиха очакването завръщане на Жозе Моуриньо на треньорската пейка, сега стана стана ясно, че клубът вече се е разбрал с халфа на Манчестър Сити Бернардо Силва.

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31-годишният португалец бе силно желан още от конкурентите в Испания Барселона и Атлетико Мадрид, като дори бе споменал, че ще вземе решението си след края на Мондиал 2026, но в крайна сметка Реал ще излезе победител в тази своеобразна надпревара. Договорът на полузащитника с Манчестър Сити изтича това лято, а самият Силва вече е взел решение за бъдещето си и то е да акостира на “Бернабеу”.

Според Фабрицио Романо и медиите в Испания, Реал и португалецът вече са се споразумели за договор за две години с опция за удължаване с още една година. Така “кралете” със силна офанзива в последните два дни успяха да излязат с едни гърди напред пред Барселона и Атлетико и в крайна сметка да си осигурят подписа на Силва.

Новият треньор на Реал Жозе Моуриньо също е настоявал за привличането на своя сънародник. Така Бернардо Силва се превръща в третото сигурно лятно попълнение на "лос бланкос" след бранителите Ибрахима Конате и Дензъл Дъмфрис.

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Снимки: Imago

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