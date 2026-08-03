Награден фонд от 500 000 евро за най-добрите атлети на Европейското в Бирмингам

Една седмица преди старта на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 (10-16 август) беше потвърдено, че десетте най-силни постижения на шампионата ще бъдат възнаградени със “Златна корона“ и паричен бонус от 50 000 евро за всеки.

Инициативата “Златна корона“ беше представена за първи път на Европейското първенство в Рим 2024. Първите носители на отличието станаха Карстен Вархолм (Норвегия), Фемке Бол (Нидерландия), Якоб Ингебригтсен (Норвегия), Надя Батоклети (Италия), Леонардо Фабри (Италия), Сандра Елкасевич (Хърватия), Мондо Дуплантис (Швеция), Малайка Михамбо (Германия), Йоханес Ерм (Естония) и Нафисату Тиам (Белгия).

Наградите “Златна корона“ в Бирмингам 2026 ще бъдат разпределени в пет групи дисциплини както при мъжете, така и при жените.

Групите дисциплини са следните:

ЖЕНИ

A) Спринтове и препятствия (100 м, 200 м, 400 м, 100 м с препятствия, 400 м с препятствия) Б) Средни и дълги бягания (800 м, 1500 м, 5000 м, 10 000 м, 3000 м стийпълчейз) В) Хвърляния (тласкане на гюле, хвърляне на диск, хвърляне на чук, хвърляне на копие) Г) Скокове (скок на височина, овчарски скок, скок на дължина, троен скок) Д) Шосейни, комбинирани дисциплини и щафети (маратон, полумаратон спортно ходене, маратон спортно ходене, седмобой, 4x100 м, 4x400 м)

МЪЖЕ

Е) Спринтове и препятствия (100 м, 200 м, 400 м, 100 м с препятствия, 400 м с препятствия) Ж) Средни и дълги бягания (800 м, 1500 м, 5000 м, 10 000 м, 3000 м стийпълчейз) З) Хвърляния (тласкане на гюле, хвърляне на диск, хвърляне на чук, хвърляне на копие) И) Скокове (скок на височина, овчарски скок, скок на дължина, троен скок) Й) Шосейни, комбинирани дисциплини и щафети (маратон, полумаратон спортно ходене, маратон спортно ходене, десетобой, 4x100 м, 4x400 м)

Победителите във всяка категория “Златна корона“ ще бъдат атлетите, които постигнат най-висок резултат в съответните финали, оценен по точковата система на Световната атлетика.

Окончателните заявки за участие в Бирмингам 2026 бяха потвърдени на 30 юли и включват няколко атлети, които вече подобриха европейски рекорди през тази година.

Инициативата “Златна корона“ подкрепя визията на Стратегическата пътна карта на Европейската атлетика за периода 2024-2027 г. В нея състезанията и атлетите са поставени като приоритет, като една от целите е “да се утвърдят европейските първенства, привличайки най-добрите атлети и създавайки възможно най-доброто събитие за фенове, спонсори и телевизионни оператори“.

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