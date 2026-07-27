Великобритания обяви състав от 98 атлети за Европейското в Бирмингам

Общо 98 атлети бяха избрани да представят отбора на Великобритания и Северна Ирландия на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, което ще се проведе от 10 до 16 август.

Тъй като шампионатът ще дебютира на британска земя на стадион "Александър“, селекцията цели да затвърди позицията на Великобритания и Северна Ирландия като една от водещите атлетически нации в Европа. Избрани са атлети, способни да се борят за медали, като същевременно се предоставя ценен опит на следващото поколение таланти на пистата и в полето.

Местният герой Матю Хъдсън-Смит, четирикратен европейски шампион и двукратен олимпийски медалист от Париж, ще се състезава на 400 метра. Наскоро временна трибуна на стадион "Александър“ беше кръстена в негова чест. Към него се присъединява и европейският сребърен медалист от 2024 г. Чарли Добсън.

Действащите европейски шампионки Кийли Ходжкинсън и Дайна Ашър-Смит ще се опитат да защитят титлите си в Бирмингам. Сребърната медалистка от олимпийските игри в Токио Ейми Хънт ще се присъедини към Ашър-Смит в спринтовете на 100 и 200 метра, докато Дарил Нийта, която спечели сребро на 200 метра на Европейското първенство през 2022 г., този път ще се състезава само на 100 метра.

Джорджия Хънтър Бел, световна шампионка в зала и европейска сребърна медалистка на 1500 метра от 2024 г., се завръща с амбиции за нов подиум на голям шампионат. Към нея се присъединява Лора Мюър, която спечели европейското злато на 1500 метра през 2022 г.

Двукратната световна шампионка и олимпийска медалистка от Париж Катарина Джонсън-Томпсън ще се състезава в седмобоя заедно с Джейд О'Дауда, която завърши седма на Европейското първенство през 2024 г.

В мъжкия спринт на 1500 метра се завръща световният сребърен медалист Джейк Уайтман, заедно с британския шампион за 2026 г. Арло Лудуик, който ще направи своя дебют при мъжете на международно ниво. Джейк Хейуърд, сребърен медалист от Европейското първенство през 2022 г., се завръща в британския екип след два сезона, белязани от контузии. Наскоро той записа третото най-бързо време на миля в британската история и нов уелски рекорд на Диамантената лига в Лондон.

Европейският бронзов медалист Ромел Глейв пристига в отлична форма, след като спечели британската титла на 100 метра по-рано това лято. Към него ще се присъедини най-бързият мъж на Уелс и световен шампион в зала за 2025 г. Джеремая Азу.

Британският рекордьор Зарнел Хюз ще се състезава на 200 метра – дисциплина, в която спечели европейско злато през 2022 г. Опитният Нетанийл Мичъл-Блейк и изгряващият талант Ебука Нвокеджи, за когото това ще бъде дебют при мъжете, допълват състава.

Британската рекордьорка и световна шампионка в зала за 2025 г. Амбър Анинг ще води атаката в женските 400 метра. Към нея се присъединяват Йеми Мери Джон, която счупи границата от 50 секунди този сезон, и 19-годишната Шарлот Хенрих, която е във възход и записа нов личен рекорд при дебюта си в Диамантената лига в Лондон.

Меган Кийт се завръща на голям шампионат в дисциплината 10 000 метра, след като спечели европейски бронз през 2024 г.

В техническите дисциплини Скот Линкълн ще се бори за подиум в тласкането на гюле, след като завърши четвърти на Световното първенство в зала по-рано този сезон. Британската рекордьорка Морган Лейк ще се състезава в скока на височина, а Джазмин Сойърс се завръща на европейска сцена в скока на дължина, след като спечели бронз в Мюнхен през 2022 г.

Отборът на Великобритания и Северна Ирландия ще участва във всички дисциплини, включително смесената щафета 4х100 метра, която ще направи своя дебют на шампионата. Женската щафета 4х100 метра влиза в надпреварата като действащ шампион.

Спортният директор Пола Дън заяви:

"Поздравления за всички атлети, избрани да представят отбора на Новуна Великобритания и Северна Ирландия на Европейското първенство това лято. Да се състезаваш на голям шампионат винаги е огромно постижение, а събитието е още по-специално, защото се провежда у дома, на стадион "Александър“ в Бирмингам – място, което много от тези атлети познават добре.“

"Този отбор отразява силата и дълбочината на таланта, който имаме в леката атлетика, като съчетава утвърдени международни медалисти с вълнуваща група от изгряващи спортисти. Състезанието пред семейство, приятели и страстни британски фенове предоставя уникална възможност, която знам, че този отбор ще прегърне. Домакинството на шампионат ни позволява да покажем най-доброто от нашия спорт, да вдъхновим следващото поколение и да създадем незабравими моменти за страната.“

"Голяма благодарност на екипите за подкрепа на атлетите, на всеки треньор, член на семейството и приятел, които са помогнали на всички 98 атлети да стигнат до стартовата линия. И благодаря на играчите на Националната лотария за тяхната постоянна подкрепа за елитната и масовата атлетика в тази страна. Имам пълна увереност, че този отбор ще се справи с предизвикателството и ще представи Великобритания и Северна Ирландия с голяма гордост в Бирмингам това лято.“

Дън коментира и забележителното отсъствие на Джош Кър, който вместо това се състезава за Шотландия на Игрите на Британската общност в Глазгоу тази седмица: "Европейското първенство никога не е било част от състезателната програма на Джош Кър за 2026 г., като сезонът му беше изграден около успешния му опит за световен рекорд и представянето на Шотландия на домашните му Игри на Британската общност. Намеренията му бяха съобщени предварително и ние подкрепихме решенията му относно състезателната му програма. Знаем, че той ще подкрепя съотборниците си, когато се наредят на старта следващия месец.“

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