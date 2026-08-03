Ехамер, Тентоглу и Фурлани в титаничен сблъсък в Лозана

Настоящият шампион от Диамантената лига Симон Ехамер ще се изправи срещу олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу и световния шампион Матия Фурлани в зрелищен сблъсък в скока на дължина за мъже в Лозана на 21 август. Ехамер, който държи и световния рекорд на седмобой в зала, спечели втората си титла от Диамантената лига в Цюрих миналия септември. Тогава той победи както Фурлани, така и Тентоглу в драматичен финал.

Сега той отново ще се състезава с двамата световни шампиони на родна земя по време на тазгодишното издание на “Атлетисима“. Ехамер се надява да спечели ценни точки в надпреварата за финала на веригата, който ще се проведе в Брюксел на 4-5 септември.

Към момента Тентоглу е единственият състезател в скока на дължина при мъжете, който вече си е осигурил място за финала на Диамантената лига, демонстрирайки впечатляващо завръщане във форма през този сезон.

Гръцката звезда подобри рекордите на турнирите в Сямън и Монако, записвайки първите си победи в Диамантената лига от 2024 г. насам.

Фурлани също показа шампионска форма през сезона, постигайки личен рекорд от 8.46 метра при откриването на сезона в Шанхай/Кeцяо.

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Снимки: Imago