Димитър Карамфилов пред Sportal.bg: На Европейското в Бирмингам ще има сблъсък на титани

Божидар Саръбоюков спечели титлите в скока на височина и в скока на дължина на Националния шампионат за мъже и жени в София вчера, след като записа 2.15 м и 8.48 м, което е нов рекорд на шампионатите и е само на 1 см от собствения му национален рекорд. Неговият треньор Димитър Карамфилов даде ексклузивно интервю за Sportal.bg след края на първенството. Вчера също така и Ирен Саръбоюкова подели златото в скока на височина при жените с Ани Стейпълтън с по 1.78 м.

Перфектен Саръбоюков загря за Европейското с второ злато и рекорден скок

“Получи се едно хубаво състезание, с голяма емоция. И както винаги, в последния момент Божидар направи един хубав опит и скочи 8.48 м, с които зарадва и публиката, и нас, и всички, които бяхме на стадиона. Надявам се на Европейското да бъде още по-убедителен и да направи резултата, който от дълго време чакаме.

Саръбоюков след страхотния резултат: Мислех, че скокът е още по-голям

На високия скок не се получиха нещата, защото гранулите, които бяха по пистата, не позволяваха да бяга с голяма скорост. Затова дори исках на 210 м да приключим състезанието, но той искаше да продължи. Приключи с 2.15 м, но след това се закани за дългия скок. Каза ми: ‘сега ще видиш какво ще стане’ и в началото нищо не ставаше. Когато извеждаха дългия скок, той тогава отиде на проверка и не остана много време за загрявка”, каза Карамфилов пред Sportal.bg.

Той коментира и силните резултати на съперниците на Саръбоюков в скока на дължина: “На Европейското наистина ще има сблъсък на титаните. Като гледам португалеца, Тентоглу, Божидар и другите състезатели, които са в челната осмица, са с много добри резултати. Смятам, че ще стане едно хубаво състезание. Дай Боже да атакуват и европейския рекорд.

Когато има добра конкуренция, както искахме да стане и на високия скок, той успяха да се събере, да се мобилизира и да иска да ги побеждава. Надявам се сега и на Европейското да се случи точно това - мотивацията да бъде още по-голяма. Но също така искам и журналистите да не го натоварват толкова много до Европейското първенство. И Дай Боже да се радваме след Европейското.”

Саръбоюкова и Стейпълтън поделиха първото място в скока на височина

Какви са стимулите пред Ирен Саръбоюкова и Галина Николова за следващата година може да научите във видеото.

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