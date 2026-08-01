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Европейски и световни шампиони повеждат Франция към Бирмингам, 47-годишна е в състава

  • 1 авг 2026 | 14:20
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Европейски и световни шампиони повеждат Франция към Бирмингам, 47-годишна е в състава

Франция обяви състав от 80 атлети, които ще представят страната на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август. Отборът е оглавен от настоящите европейски шампиони Габриел Туал (800 м), Алекси Мийе и Алис Фино (3000 м с препятствия). Към тях се присъединява и световният шампион на 10 000 м Джими Гресие, който се очаква да се състезава на 5000 м и 10 000 м в Бирмингам.

Европейската шампионка на 100 м с препятствия от 2024 г. Сирена Самба-Майела обяви, че няма да защитава титлата си в Бирмингам поради повтарящи се контузии.

В състава на Франция е включен и новият шампион на страната и рекордьор на 400 м Самюел Веса. Той постигна впечатляващите 44.24 секунди на френския шампионат, с което се изкачи до четвърто място в европейската ранглиста за всички времена. Това ще бъде дебют за Веса на голямо първенство.

Сред другите забележителни имена в отбора са настоящата европейска шампионка в зала Агат Гийемо на 1500 м при жените, европейската сребърна медалистка Луиз Маравал на 400 м с препятствия и бронзовият медалист от Европа Макенсон Глети в десетобоя.

На 47 години Мелина Робер-Мишон ще направи своето девето участие на европейско първенство по лека атлетика в дисциплината хвърляне на диск. Робер-Мишон спечели сребърен медал през 2014 г. и се класира на седмо място преди две години в Рим.

На Европейското първенство по лека атлетика в Рим през 2024 г. Франция завърши на второ място в класирането по медали с четири златни и общо 16 отличия.

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Снимки: Gettyimages

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