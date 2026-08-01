Италия с рекорден състав от 132 атлети за Бирмингам 2026

Италия обяви впечатляващ отбор от 132-ма атлети, които ще представят страната на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август 2026 г. Това е най-големият състав, който Италия някога е изпращала на голям шампионат, надминавайки рекорда от 116 атлети на Европейското първенство в Рим през 2024 г. Тогава “адзурите“ оглавиха класирането по медали с 11 златни отличия.

В италианския отбор за Бирмингам 2026 са включени осем от деветимата индивидуални златни медалисти от Рим. Сред тях е Марсел Джейкъбс, който ще се стреми към трета поредна титла на 100 метра, както и Надя Батоклети, която ще защитава титлите си на 5000 и 10 000 метра.

В техническите дисциплини трикратният шампион Джанмарко Тамбери се завръща след контузия, за да защити титлата си в скока на височина. Леонардо Фабри и Сара Фантини пък ще се борят за втори пореден триумф съответно в тласкането на гюле при мъжете и хвърлянето на чук при жените.

Антонела Палмизано, която спечели първия златен медал за Италия в спортното ходене на 20 км, ще участва в дебютното издание на полумаратон в същата дисциплина. Европейският шампион на полумаратон от 2024 г. Йеманеберхан Крипа е избрал да се състезава на 10 000 метра вместо в маратона.

Единственият индивидуален златен медалист, който ще пропусне шампионата, е шампионът на 110 метра с препятствия от 2024 г. Лоренцо Симонели, който е с контузия.

Сред другите известни имена в италианския състав са световният шампион в скока на дължина Матия Фурлани, лидерът в световната ранглиста за 2026 г. и световен шампион в зала Анди Диас Ернандес в тройния скок, европейската шампионка в зала Лариса Япикино в скока на дължина при жените и олимпийският шампион на 20 км спортно ходене от 2020 г. Масимо Стано, който ще участва в полумаратона.

Италия ще изпрати отбори и във всичките шест щафети, включително в мъжката 4х100 метра, където ще стартират като действащи шампиони.

Най-възрастният член на италианския отбор е 40-годишният Даниеле Меучи, европейски шампион в маратона от 2014 г., за когото това ще бъде осмо участие на европейско първенство по лека атлетика.

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Снимки: Gettyimages