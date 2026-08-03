Джаксън и Уанионий пред сериозни изпитания в Лозана

Ямайската спринтьорка Шерика Джаксън и кенийският бегач Емануел Уанионий ще оглавят звездни състави в дисциплините 200 метра за жени и 800 метра за мъже на Диамантената лига в Лозана.

Състезанието "Атлетисима“ ще се проведе на 21 август.

Звездата на ямайския спринт Джаксън ще се състезава срещу Шона Милър-Уибо и Ейми Хънт в бягането на 200 метра за жени, докато кениецът Уанионий ще премери сили с Марко Ароп и Брандън Милър на 800 метра при мъжете.

Джаксън ще се надява да постигне трета победа в Диамантената лига за сезона в Лозана, след като вече надделя над Милър-Уибо в Шанхай/Кецяо и Сямън в началото на кампанията.

Още един успех в Швейцария ще осигури на ямайката класиране за финала на Диамантената лига в Брюксел на 4-5 септември, където тя ще се бори за четвърти диамантен трофей в кариерата си.

Уанионий вече си е осигурил място на финала през септември благодарение на поредица от класирания в топ три в Диамантената лига тази година, включително световен рекорд на 1000 метра в Монако.

Освен че се е прицелил в световния рекорд на 800 метра, кениецът се надява да спечели и четвърта поредна титла от Диамантената лига през 2026 г.

Въпреки това, настоящата кампания се оказва по-трудна от обикновено и Уанионий все още търси първата си победа на 800 метра.

Олимпийският и световен шампион претърпя няколко минимални загуби от различни съперници, включително от Милър в Лондон миналия месец.

Междувременно Ароп е най-бързият мъж в света тази година, след като постави водещото постижение за сезона от 1:41.84 минути на Диамантената лига в Париж през юни.

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Снимки: Gettyimages