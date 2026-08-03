Българският отбор за Европейското в Бирмингам: Габриела Петрова

Една от най-добрите български състезателка в тройния скок в момента Габриела Петрова се отправя към Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам с големи амбиции и отлична игрова форма. Шампионатът, който ще се проведе от 10 до 16 август, ще бъде поредното голямо изпитание за Атлет номер едно на България за 2015 и 2020 година.

Петрова демонстрира превъзходството си по време на Националния шампионат в София, където завоюва две титли. В коронната си дисциплина – тройния скок, тя триумфира със своята девета титла на открито, записвайки резултат от 14.37 метра. Ден по-късно възпитаничката на Атанас Атанасов показа универсалност, като спечели златото и в скока на дължина с постижение от 6.50 метра.

Още в началото на летния сезон Габриела Петрова подсказа за големите си възможности. На турнира "Филотей“ в Атина тя постигна 14.29 метра, с което още в първото си състезание за годината покри норматива за участие в Бирмингам. "Доволна съм, защото първият старт е малко по-нервен, но атмосферните условия бяха страхотни“, сподели тогава атлетката ни.

През настоящия сезон Петрова поддържа постоянно високо ниво. Тя изравни най-доброто си постижение за годината от 14.37 метра по време на престижния турнир в Есен (Германия), където зае трето място. Този резултат я нарежда сред водещите състезателки в европейската ранглиста за сезона, като пред нея са единствено словенката Нея Филипич с 14.50 м и сръбската звезда Ивана Шпанович с 14.41 м.

Опитът на Габриела Петрова на големи форуми е сериозен актив. В нейната визитка блести сребърният медал от Европейското първенство в зала в Прага през 2015 г. Същата година тя постигна и най-добрия си резултат в кариерата на открито – 14.66 метра, което й отреди четвърто място на Световното първенство в Пекин. На закрито личният й рекорд е 14.55 метра.

С натрупания опит и стабилните скокове над 14.30 метра през последните месеци, Габриела Петрова влиза в състезанието в Бирмингам като една от основните претендентки призово класиране. Българските фенове ще очакват с нетърпение нейните опити в сектора между 10 и 16 август.

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