Михамбо, Нойгебауер и Петрос начело на силен германски отбор за Бирмингам 2026

Германия обяви състав от 81 атлети, които ще представят нацията на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026. Шампионатът ще се проведе от 10 до 16 август, а в отбора личат имената на редица претенденти за медали в множество дисциплини.

Начело на тима е двукратната европейска, бивша олимпийска и световна шампионка Малайка Михамбо. Тя ще се състезава в скока на дължина за жени за шести път в кариерата си на европейско първенство.

Световният шампион Лео Нойгебауер ще води германската атака в десетобоя с надеждата да добави европейска титла към световното злато и олимпийското сребро, които спечели през последните два сезона.

В хвърлянето на чук при мъжете Мерлин Хумел също може да бъде уверен в шансовете си да прибави континентално отличие към световното сребро, което завоюва миналата година.

В бяганията на дълги разстояния Германия също гледа с оптимизъм към дисциплината 3000 метра с препятствия. При мъжете Фредерик Руперт и Карл Бебендорф издигнаха дисциплината на ново ниво в Европа през последните години.

Руперт стана първият европеец, слязъл под границата от осем минути, след като постави нов европейски рекорд от 7:57.80 в Рабат тази година. Бебендорф също записа силно време от 8:05.55 в Париж през юни. Двамата са убедително най-бързите атлети в Европа през сезона.

При жените Геза Фелиситас Краузе, която спечели титлата в Амстердам 2016 и Берлин 2018, се радва на възраждане в кариерата си и е втората най-бърза европейка за годината. Тя ще се стреми към пети медал от европейски първенства в своето шесто участие на такъв форум.

В мъжкия маратон Германия ще бъде предвождана от Аманал Петрос, спечелил световно сребро миналата година в Токио, и Рихард Рингер, който триумфира със златото в маратона на Европейското първенство в Мюнхен през 2022 г.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google