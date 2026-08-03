Българските атлети за Европейското в Бирмингам: Христо Илиев

Българската атлетика се подготвя за активно участие на предстоящото Европейско първенство по лека атлетика, което ще се проведе в Бирмингам от 10 до 16 август 2026 г. Сред шестимата български състезатели, които ще представят страната на континенталния форум, внимание привлича националният рекордьор в спринта на 60 метра Христо Илиев.

През изминалия зимен сезон Христо Илиев демонстрира забележителна форма в дисциплината 60 метра. В Белград той подобри дългогодишния национален рекорд за мъже, а след това спечели титлата на Балканското първенство в зала с резултат от 6.53 секунди, поставяйки нов европейски рекорд за младежи под 23 години (U23) и нов рекорд на шампионатите. На Националния шампионат в София той свали постижението за №1 в България на 60 м до 6.51 сек. Илиев участва и на Световното първенство в зала в Торун, където отпадна в сериите.

Възпитаникът на Валя Демирева има зад гърба си редица успешни участия на големи международни състезания. През 2023 г. сливналията завърши четвърти във финала на 100 м на Европейското първенство за юноши и девойки в Йерусалим. През 2024 г. той бе полуфиналист на Световното първенство за девойки и младежи под 20 години в Лима (Перу) на 100 и 200 метра. През 2025 г. достигна до полуфинал на Европейското първенство за младежи под 23 г. в Берген и спечели бронзов медал на 100 метра на Балканиадата във Волос.

Шампионът на България на 100 метра поддържа изключително висока форма и в лятната си програма през 2026 г. На открито той затвърди лидерската си позиция в региона, печелейки титлата на 100 метра на Балканското първенство във Волос с време 10.25 секунди. През летния сезон той постигна лични постижения на дисциплината с резултати от 10.22 и 10.05 секунди (с по-силен вятър от допустимото). С натрупания опит от Европейското първенство в зала в Апелдорн и силните си бягания на открито, Илиев влиза в надпреварата на легендарния "Алекзандър" в Бирмингам с амбиция за силно представяне сред най-бързите атлети на Стария континент.

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