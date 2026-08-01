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Настоящите шампиони Буковиецка и Новицки повеждат Полша към Бирмингам 2026

  • 1 авг 2026 | 13:45
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Настоящите шампиони Буковиецка и Новицки повеждат Полша към Бирмингам 2026

Европейските шампиони от 2024 г. Наталия Буковиецка и Войчех Новицки са сред 74-те атлети в състава на Полша за Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, което ще се проведе от 10 до 16 август 2026 г.

Преди две години в Рим Буковиецка спечели златото на 400 метра с време 48.98 секунди, подобрявайки легендарния полски рекорд на Ирена Шевинска. В същото време Новицки триумфира с трета поредна европейска титла в хвърлянето на чук при мъжете.

В същата дисциплина към Новицки ще се присъедини и петкратният световен и европейски шампион от 2016 г. Павел Файдек. Той се завръща в отлична форма със сезонен рекорд от 82.09 метра, което е най-доброто му постижение от пет години насам.

Световната рекордьорка Анита Влодарчик ще се стреми към шести медал в хвърлянето на чук при жените. Четирикратната шампионка наскоро подобри световния си рекорд за ветерани над 40 години на 75.01 метра – най-дългият ѝ опит от 2022 г.

Настоящият европейски и световен шампион в зала на 60 метра с препятствия Якуб Шимански ще търси първия си голям медал на открито в дисциплината 110 метра с препятствия.

Сред другите скорошни медалисти, включени в отбора, са сребърната медалистка от Световното първенство през 2025 г. в скока на височина Мария Зодзик, европейската вицешампионка на 100 метра Ева Свобода, както и европейските шампионки от 2022 г. Пиа Скшишовска (100 м с препятствия) и Александра Лисовска (маратон).

На Европейското първенство по лека атлетика в Рим през 2024 г. Полша спечели шест медала, два от които златни.

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Снимки: Gettyimages

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