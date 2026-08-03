Шестима лекоатлети ще представят България на Европейското в Бирмингам

България ще бъде представена от шестима лекоатлети на предстоящото Европейско първенство за мъже и жени в Бирмингам (10-16 август).

Божидар Саръбоюков ще участва в коронната си дисциплина – скок на дължина. През тази година възпитаникът на Димитър Карамфилов достига исторически върхове в кариерата си, като подобри националния рекорд в дисциплината до 8.49 метра, спечели бронз от Световното първенство в зала в Торун и записа историческа първа победа за България при мъжете в Диамантената лига.

В тройния скок при жените ще ни представят Габриела Петрова и Александра Начева. Петрова показва отлична форма и регистрира няколко призови класирания в летния сезон - тя спечели националната титла с резултат от 14.37 метра - което е изравнен неин личен рекорд за сезона, завоюва сребро на Filothei Women Gala в Атина (Гърция) и борнз на Tage der Überflieger в Есен (Германия).

Начева от своя страна се класира осма на Световното в Торун с 14.05 метра, записвайки най-предното класиране за български атлет на троен скок на шампионат на планетата в зала от титлата на Тереза Маринова през 2001 г. Тя също така стана първа на клубния шампионат на Турция през юли с 14.35 метра, изравнявайки личния си рекорд.

В спринта на 100 метра ще стартира Христо Илиев, а при жените на 200 метра Кристен Радуканова.

През 2026 година Илиев постигна исторически успехи за родната лека атлетика. През февруари в рамките на по-малко от три седмици спринтьорът подобри 48-годишния национален рекорд на България на 60 метра и направи още две поправки, довеждайки го до 6.51 секунди. През летния сезон на 2026 г. възпитаникът на Валя Демирева продължи силното си представяне: На 13 юни той записа неофициално време от 10.05 секунди на 100 метра, което е най-бързото бягане в българската история, но не бе признато за официален рекорд поради попътен вятър над допустимата норма (+3.1 м/сек при лимит от +2.0 м/сек). Той също така стана балкански шампион с време от 10.25 секунди

Кристен Радуканова завоюва два медала на националния шампионат - злато на 200 метра с време 24.21, и бронз на 100 метра. С тези отличия тя увеличи общия брой на националните титли в кариерата си на 16.

В маратона при жените ще участва Маринела Нинева, която стана национална шампионка на България както на полумаратон, така и на класическата дистанция от 42,195 км.

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